Hay dos que festejaron

La postergación de la séptima fecha del Torneo Apertura le vino como anillo al dedo a Peñarol. Es que el equipo aurinegro recién llegó el viernes sobre la hora 13.00 a Uruguay, tras el desgaste realizado en La Paz en el debut en la Copa Libertadores en el que perdió contra The Strongest 1-0, e iba a afrontar el partido ante Cerro con solo una jornada de preparación, la del sábado, y con todo lo que implica jugar un encuentro en la altura.



Ahora, los futbolistas aurinegros podrán salir a defender la punta del Torneo Apertura el próximo miércoles ante Atenas de San Carlos en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado con cuatro días de descanso para reponer fuerzas tras el gran desgaste y más teniendo en cuenta que el técnico Leonardo Ramos generalmente -hasta ahora- no ha rotado a los titulares.



El otro que festejó de alguna manera con esta postergación fue el maestro Óscar Tabárez, ya que Guillermo Varela y Cristian Rodríguez viajarán hoy a China para defender a la selección uruguaya sin otro partido encima y más descansados.



Ambos futbolistas jugaron los 90 minutos ante The Strongest a 3.650 metros de altura sobre el nivel del mar y ayer se los anunciaba como titulares para enfrentar al “Villero” en el estadio Luis Tróccoli.



Tricolores. Si bien Nacional también jugó el jueves por la Copa Libertadores (perdió contra Santos 3-1), lo hizo más cerca y sin tanto desgaste como Peñarol ya que si bien jugó con mucho calor, no lo hizo en la altura. Además, llegó al Aeropuerto Internacional de Carrasco en la madrugada del propio viernes, apenas a pocas horas de finalizado el partido, ya que viajó desde São Paulo en vuelo chárter.



Por otro lado, Alexander Medina iba a colocar ayer una mixtura entre los jugadores que habitualmente juegan el Apertura con algunos que tuvieron pocos minutos o no jugaron en Pacaembú, como Seba Fernández, Luis Aguiar, Gonzalo Bueno o el propio Tabaré Viudez.



Por estas razones, la postergación del encuentro contra Racing no favoreció a Nacional (tampoco lo complica), que hoy volverá a los trabajos, a puertas cerradas, en el Parque Central.



Ahora se viene otro tema, porque la fecha que se maneja para que se jueguen estos partidos postergados es la del 11 y 12 de abril, en la semana previa al clásico. Seguramente ni Nacional ni Peñarol quieren regalarle tiempo de descanso y trabajo a su tradicional rival; ¿volverán a jugar el mismo día para no darse ventajas?