“Hay que esperar el momento”

Volvió a Peñarol tras su paso por Liga de Quito, donde fue campeón y ahora lo enfrentará en la Copa Libertadores de América.

Gastón Rodríguez tiene una revancha personal y empezó de la mejor manera: un gol para el triunfo ante Defensor Sporting.

- ¿Cómo fue la vuelta a Peñarol?

- Estoy contento por volver a Peñarol. Conocí a este grupo que es muy lindo y se me dio esta oportunidad, pude anotar el gol el otro día y estoy tranquilo. Arrancar con el pie del derecho fue importante



- ¿Es una revancha para vos este regreso?

- Sí. Lo es. Sobre todo en lo personal porque en lo colectivo fuimos campeones cuando estuve pero no pude rendir. Peñarol me trajo como goleador de Wanderers y no pude anotar mucho. Me jugaron una mala pasada las expulsiones y tenía mucho para mejorar. Ahora sé que tengo que tratar de hacer lo mío y cuando me quede una mandarla a guardar.



- Se te vio muy bien en la pretemporada, ¿era un objetivo mostrarte en esa etapa?

- Sabía que tenía que hacer una buena pretemporada porque cuando vine la primera vez no la había hecho ya que no se sabía qué iba a pasar con mi futuro. Ahora vine a pelear por un lugar en el plantel y en el equipo porque hay que entrenar para eso. Sé que tengo que pelear, en el buen sentido de la palabra, con Lucas (Viatri), el “Toro” (Gabriel Fernández) y Darwin (Núñez), pero hay una sana competencia, hay respeto y todos nos llevamos bien. Es un mérito del técnico que tiene a los jugadores contentos.



- ¿Cómo fue ponerte la camiseta de Peñarol otra vez?

- Muy lindo. Tenía ganas de volver y ponerse la camiseta de Peñarol es lo más hermoso que hay. Espero que se sigan dando los resultados para poder llevarle una alegría a la gente.



- ¿Cómo viviste el partido con Defensor Sporting?

- El equipo estaba bien, era un rival duro y el gol no aparecía. Por suerte me tocó entrar y convertir. No se me estaba dando el gol y lo pude hacer. Agradezco a mis compañeros por el esfuerzo de todo el partido porque fuimos superiores y arrancamos ganando de visitante contra un rival muy duro que siempre nos complica.



- ¿Hablaste con Lucas Viatri después del episodio del domingo con Diego López?

- Hablamos sí, pero no pasó nada del otro mundo. Lucas me pidió disculpas y le dije que no tenía que decirme nada porque sé la clase de persona que es y fue un momento de calentura. Yo en la cancha no vi nada y me enteré después. No tenía idea de lo que había pasado. Pero somos seres humanos y nos podemos equivocar. Se habló entre todos y quedó ahí. Hay un grupo muy lindo y creo que es la base de los buenos resultados que se están dando.



- En tu primer pasaje en Peñarol muchas veces el entrenador te puso más retrasado en la cancha y ahora Diego López te tiene como “9”. ¿Te sentís más cómodo ahí, verdad?

- Yo vine de Wanderers tras ser goleador y jugando como “9”. En Peñarol, con la calidad e importancia de los jugadores que había en ese plantel, me tocó jugar más atrás y la poca experiencia a la hora de marcar me jugó una mala pasada con las expulsiones. Ahora juego en mi puesto y estoy muy cómodo. Hay que esperar el momento y aprovechar cada oportunidad que me de el entrenador. Si es para jugar, tendré que hacer goles y si no esperaré en el banco de suplentes.



- ¿Cómo imaginás el partido con Rampla Juniors?

- Va a ser un partido complicado como todos, pero tenemos la suerte de jugar en casa y con toda nuestra gente que va a ser algo muy lindo. Rampla es un rival duro que se armó bien para este torneo y a pesar de haber perdido en la primera fecha somos conscientes del potencial que tiene. Nosotros tenemos que seguir trabajando para mejorar e ir partido a partido, pero sin dejar de lado la importancia que tiene para un club como Peñarol sumar de a tres porque es siempre una obligación.