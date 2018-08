Hay clubes que quieren que Valdez renuncie si no gana en primera vuelta

1) Situación actual: Los votos para cambiar las autoridades del fútbol uruguayo todavía no se consiguen.

2) La búsqueda desesperada: Hay equipos que quieren hacer ver al resto que si Wilmar Valdez tiene más votos en contra que a favor, sumando las preferencias que logren los otros dos candidatos, debería renunciar.

​3) Lo que dicen los estatutos: Si no hay un candidato que reúna doce adhesiones se mantendrá en el cargo el actual presidente.



Tres puntos que dejan en evidencia que la movida política que iniciaron algunos clubes en desarrollo todavía no ha prosperado de la forma que se pretendía, razón más para creer -al día de hoy- que la continuidad del Ejecutivo que encabeza Valdez está más cerca de concretarse que el arribo de un nuevo cuerpo de neutrales que sea liderado por Eduardo Abulafia o Arturo Del Campo.

​

​Al martes 31 de julio, día fijado para la realización del acto eleccionario de la Asociación Uruguaya de Fútbol, se llegaría -según el reflejo del sondeo realizado este jueves 26- con siete votos para Valdez, seis para Abulafia y cuatro para Del Campo. Y esto sería así, siempre y cuando no prospere hoy en la reunión de la directiva de Defensor Sporting la visión que tiene la mayoría de acompañar a Del Campo antes que a Abulafia.

​

En caso de ocurrir este hecho, se convertiría en el acontecimiento político del día porque Abulafia, de manera increíble, perdería el respaldo de su club. El panorama no es tan claro, especialmente porque el presidente de los violetas, Daniel Jablonka, es quien intenta convencer a sus pares que el hombre que debe liderar la AUF es Abulafia.

una derrota Estarán los grandes en cualquier Ejecutivo

Una de las batallas que ya perdieron los clubes que iniciaron las rondas de contactos entre once instituciones para cambiar el gobierno de la AUF es la de que no haya representantes de los grandes en el Consejo Ejecutivo.



Los propios hombres que están respaldando para asumir la presidencia del organismo rector del fútbol uruguayo dieron por tierra ese objetivo político. Eduardo Abulafia en el inicio de sus contactos con dirigentes políticos le ofreció a Alejandro Balbi sumarse a su equipo y Arturo Del Campo le planteó a Eduardo Ache la misma posibilidad.



Vale aclarar que en ambos casos agradecieron la propuesta, pero las dos fueron desestimadas.