Hay clubes que entienden que puede aparecer un tercer candidato a presidente

Si bien ayer quedó establecido que comenzó el acto eleccionario, por lo que exclusivamente podrían ser tenidos en cuenta los dirigentes Eduardo Abulafia y Arturo Del Campo como candidatos a la presidencia de la AUF, es altamente probable que los nombres de otros directivos sean incluidos en las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Hay varias instituciones que confesaron a Ovación que no se descarta volver a repetir lo que ocurrió en el pasado, cuando se entendió que la simple presencia de una persona en la Asamblea que comenzó el acto eleccionario (Wilmar Valdez) le permitiría ser elegible, aunque no haya aparecido en el comienzo como candidato a presidente.

Este argumento fortalecería la posición de aquellas instituciones que sostienen que el hombre ideal para continuar con el proceso iniciado por Wilmar Valdez es Ignacio Alonso.

Si bien hay dirigentes que sostienen que la Asamblea del 21 de agosto es la continuación de la que comenzó el 31 de julio, argumento que impediría sumar otro nombre a la elección porque ya no estuvo en el inicio, hay otros que subrayaron -como se sostuvo en Tirando Paredes (1010 AM)- que la reglamentación de la AUF no establece ni prohíbe específicamente la inclusión del nombre de otro directivo.

Tampoco puede descartarse que se origine una situación reglamentaria, en la que al presidente electo se le rechace en dos ocasiones el cuerpo de neutrales que elija. Leonardo Goicochea explicó a Ovación que en ese caso cae el presidente electo y comienza una nueva elección.

En la puerta de la propia AUF, ayer dos directivos que participaron en la Asamblea le indicaron a Ovación que ni Abulafia ni Del Campo terminarán convirtiéndose en el presidente porque Ignacio Alonso reunirá más adhesiones y para eso se trabajará en estos días.

"Lo que buscamos es convencer a 'Nacho' de que se convierta en nuestro candidato a la presidencia", remarcó un dirigente de uno de los equipos en desarrollo que votó por la postergación del acto eleccionario.