¡Hay clásico! Bayern busca sellar la liga y el Dortmund quedar a un punto

Una final anticipada. Así se puede considerar el duelo que protagonizarán esta tarde el Borussia Dortmund y el Bayern Munich en el Signal Iduna Park por la fecha 28 de la Bundesliga.

Es que son cuatro puntos los que separan a ambos equipos a falta de siete fechas para el cierre del certamen y el Borussia sabe que tiene por delante una muy buena chance de quedar a solo una unidad de un Bayern que también conoce su responsabilidad ya que un triunfo le otorga prácticamente el octavo título consecutivo de liga.

Desde las 13:30, con transmisión de ESPN 2, se volverán a cruzar los dos equipos más importantes de Alemania en una nueva edición del clásico con varios agregados interesantes.

Los que sí se cruzarán por primera vez serán Robert Lewandowski y Erling Haaland. El polaco goleador del Bayern Munich y el joven estrella del Borussia Dortmund estarán por primera vez cara a cara buscando ganar el mano a mano y también los puntos para sus respectivos equipos.

Sus 27 goles en 27 fechas demuestran que Robert Lewandowski es letal dentro del área, mientras que los 10 tantos en 10 partidos que acumula Haaland harán que la defensa visitante se mantenga atenta los 90 minutos.

De todas maneras, no hay que descuidar que el goleador de los aurinegros es el inglés Jadon Sancho que, pese a no comenzar como titular en los últimos dos partidos, suma 14 goles en total.

Como si eso fuera poco, Sancho también es el futbolista que más asistencias dio en el Dortmund con un total de 16, siendo superado únicamente por uno de sus rivales: Thomas Müller, con 17.

Además de no poder cortar la racha de títulos del Bayern Munich, el Borussia Dortmund también buscará volver a ganar un clásico luego de dos años cuando en 2018 lo consiguió por 3-2.

De los últimos cinco encuentros entre ambos, cuatro fueron victorias para el equipo de Munich, mientras que solo uno terminó con alegría para los de Dortmund.

A propósito tres de los últimos cuartos terminaron en goleada ya que el Bayern se impuso 6-0, 5-0 y 4-0. Este último se dio en la primera ronda de la actual Bundesliga y por eso el Dortmund buscará cambiar la imagen en "Der Klassiker".

fecha 28 Así continúa una nueva jornada de Bundesliga

MARTES 26 DE MAYO

- Bayer Leverkusen vs. Wolfsburgo (15:30) / ESPN 2



- Werder Bremen vs. Borussia Monchengladbach (15:30) / Fox Sports 2



- Eintracht Frankfurt vs. Friburgo (15:30) / Fox Sports 2 (diferido 23:00 hs.)



MIÉRCOLES 27 DE MAYO

- Leipzig vs. Hertha Berlin (13:30) / ESPN 2



- Hoffenheim vs. Colonia (15:30) / ESPN 2



- Dusseldorf vs. Schalke 04 (15:30) / Fox Sports 2



- Union Berlin vs. Mainz (15:30) / Fox Sports 2 (diferido 23:00 hs.)



- Augsburgo vs. Paderborn (15:30) / Fox Sports 2 (diferido jueves 28 - 16:00 hs.)