No hay dos caminos: si Viatri no acepta el ajuste buscarán otro jugador

Para permanecer en Peñarol, el argentino Lucas Viatri tendrá que abandonar su tesitura de no aprobar una ajuste en su remuneración salarial. Caso contrario, el aurinegro atacará con mayor decisión la búsqueda de un sustituto, según lo indicó a Ovación el dirigente Isaac Alfie.



El tesorero de los carboneros fue muy preciso al indicar que el club tiene “un presupuesto muy acotado” y no hay una disposición muy grande a “salirse del ajuste” por situaciones que el club entiende que no lo amerita.



Sin dejar de reconocer lo que puede dar Viatri, Peñarol se fijó una política muy clara y de hecho las renovaciones de los contratos se están llevando adelante sin apremio porque todos van a tener que aceptar que la baja del costo para la institución tiene que ser considerable.

Alfie indicó que no se han fijado plazos perentorios para las gestiones, pero que es un hecho concreto que aquellos futbolistas que no vayan a la pretemporada quedarán fuera del club.



Para el dirigente aurinegro es imposible “hacer esfuerzos sobrehumanos” y dejó en claro que “siempre hay opciones en la vida y hay que saber calibrarlas”.



En tal sentido, advirtió que Peñarol está tomando las precauciones del caso, de ahí que se hayan realizado algunos avances interesantes en diferentes conversaciones.



“Si Viatri no está dispuesto a entender la realidad de Peñarol, sin que haya intenciones de ningún tipo de desmantelar al equipo, lo que se hará es encontrar una solución”, consignó Alfie.

Además, subrayó que el trabajo se está llevando adelante con tranquilidad y sin apresuramiento, aunque sabe que algunos compañeros suyos están preocupados porque se está demorando más de lo que se podía prever con las negociaciones.



Más sencilla, igualmente, resulta la negociación con Fabián Estoyanoff. Justamente, al remarcar la actitud que está teniendo el “Lolo”, Alfie subrayó de manera contundente: “¡Ojalá hubiese muchos Lolos”.



En este caso, todo hace indicar que el diálogo arribará a buen puerto a la brevedad, fundamentalmente por la aceptación de Estoyanoff al momento económico de Peñarol.