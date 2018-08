"No me vengan con la excusa de que se le fueron tres jugadores fundamentales. El técnico de Defensor sabe que en cada período de pases se le van a ir jugadores, es la historia del club”, le argumentaba un hincha violeta a otro, al salir el domingo del Franzini tras el empate 2 a 2 del equipo de Acevedo ante Rampla Juniors.



“Obvio que se extraña a Matías (Cabrera) y a los demás que se fueron. Son jugadores de calidad que hacen mejores a los compañeros que tienen al lado”, dijo mientras tanto el capitán violeta, Mathías Cardacio, al analizar el momento del equipo.



Los de Punta Carretas tampoco han ligado porque Mathías Santos, que llegó para sustituir a Matías Cabrera, aún no ha podido jugar porque no llega su documentación. Y el “Chino” Álvaro Navarro vino tras una inactividad importante y se está poniendo a punto. “Hay un recambio grande, no sólo los tres jugadores que se fueron ahora (Cabrera, Facundo Castro y Benavídez). Viene de unos semestres atrás cuando se fueron otros futbolistas importantes. Los recambios se sienten; a veces se pueden disimular y otras no tanto”, explicó Cardacio.



“Pero esto es el fútbol, el que se crea que siempre es alegría está equivocadísimo. Lo que nos pasó el domingo con Rampla no nos pasaba el año en que fuimos campeones. Nos empataron dos veces de atrás y en el última pelota nos hicieron un gol. Rampla hizo sus méritos y nosotros no supimos cómo liquidar el partido ni cerrarlo. Hay mucho para corregir. Este es un semestre de muchos cambios y hay que apretar las clavijas, como se decía en los viejos tiempos. Tratar de minimizar los errores y aceptar que somos los que estamos. Dar la cara y ser competitivos. No es que ahora no lo seamos, pero no tenemos la jerarquía y la automatización que teníamos en la temporada pasada por tantos jugadores que se nos fueron”, analizó Cardacio.



“Veníamos de un año y medio con Eduardo (Acevedo) peleando todos los campeonatos; cuesta ver un arranque así. Nos estamos ensamblando de a poco, va a costar, es la realidad, pero los recambios generan esto. La gente va a tener que ser paciente y nosotros meterle para salir adelante”, añadió el “Bochita”, quien lamentó no haber podido preparar mejor la revancha frente a Fluminense por la Copa.



“Venimos de dos empates, el de Torque y el de Rampla, más la derrota allá con Fluminense. Estuvimos a tres minutos de que nos elogiaran si nos veníamos con un empate. A veces la gente es muy simplista en sus comentarios. Reconozco que nos faltó la mitad del libreto en Río, pero hay otros que quizás, con otro tipo de planteles, van a jugar afuera y tampoco ganan. Es posible darlo vuelta, siempre es posible para un equipo uruguayo”.



Amargura. La del técnico Eduardo Acevedo tras el empate con Rampla Juniors. Foto: Marcelo Bonjour.

presente Los números violetas El "Mago" Matías Santos, quien vino para sustituir a Cabrera, lleva 26 días entrenando en Defensor Sporting sin poder jugar. Se espera que hoy por fin llegue el CTI.

Seis bajas sufrió en un año el club: Maxi Gómez, el capitán Andrés Lamas, Carneiro, Matías Cabrera, Facundo Castro y Benavídez. Cuatro partidos sin ganar llevan los violetas: cayeron ante Danubio, perdieron con Fluminense y empataron frente a Torque y Rampla Juniors. Parece mucho.