Harry Kane tiene un tobillo afuera y Sigurdsson se perdería la gran cita de Rusia

Los diarios ingleses creen que la lesión de tobillo que sufrió Harry Kane en el partido entre Tottenham y el Bournemouth, con goleada de los primeros por 4-1, pone el riesgo la presencia del gran goleador.



A solo unos días de los amistosos internacionales contra Holanda e Italia y del armado del plantel por parte del técnico Gareth Southgate, el "Huracán" Kane sufrió una torcedura de tobillo que lo obligó a ser sustituido a los 34 minutos de juego y a retirarse del Vitality Stadium con una bota protectora. El problema mayúsculo es que no sería un simple esguince, al punto tal que los diarios Daily Mirror y The Sun creen que peligra el Mundial para la estrella inglesa.



El primero de los diarios informó que un primer diagnóstico sugiere que tiene dañado el ligamento de su tobillo, una lesión que ya sufrió en 2016 y le tuvo siete semanas sin competencia. Si fuera la misma lesión estaría fuera de los terrenos de juego hasta finales de abril. Si los daños fueran mayores podría perderse el Mundial.



En ambos periódicos se recuerda que Kane sufrió dos lesiones en el tobillo la temporada pasada y perdió 14 partidos. En septiembre de 2016 se lesionó en un partido contra el Sunderland y luego sufrió otra más contra Millwall en marzo del año pasado en la FA Cup.



La jugada que originó la lesión se provocó después de que Kane recibiera un centro desde la banda derecha. El delantero empujó el balón al arco del portero Begovic, con pasado en el Chelsea. El gol finalmente no fue concedido, dado que el inglés se encontraba en fuera de juego. Sin embargo, al momento de definir, el arquero se llevó encima el tobillo de la Bota de Oro de Europa.



islandia Gylfi Sigurdsson complicado para llegar a Rusia

El diario The Sun informó también que Islandia está muy cerca de perder a su máxima estrella, porque el mediocampista del Everton Gylfi Sigurdsson tiene los ligamentos "muy dañados" en su rodilla derecha.



Sigurdsson recibió un golpe "serio" en el triunfo por 2-0 de Everton sobre Brighton que le habría provocado un daño tan importante en los ligamentos que sería necesario recurrir a la cirugía.



En todo caso, si la lesión no fuera tan grave, igualmente podría estar tres meses afuera y llegaría con lo justo a Rusia 2018. Según indicó The Sun, su hermano, Olafur Mar, confirmó a fotbolti.net que la lesión es peor de lo que se pensaba. Potencialmente podría quedar de baja hasta nueve meses.