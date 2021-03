Se hará justicia con "El Tanque" Santiago Silva en Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Yo me voy a retirar cuando tenga ganas, a mí no me van a retirar. Estoy convencido, me conozco", dijo el mes pasado Santiago Silva, dejando claro que no se rendía en su lucha por regresar a las canchas. Y en las próximas horas El Tanque, que no puede jugar desde octubre del año pasado, recibirá el visto bueno de la Justicia argentina.

Cabe recordar que el delantero uruguayo fue sancionado en la vecina orilla por doping, aunque se trataba de que utilizaba un gel de fertilización ya que estaba intentando ser padre. Lo sancionaron hasta 2022 pero aparentemente es inminente el fallo del Tribunal Federal de Apelaciones del Poder Judicial de la Nación, que le dará la razón al futbolista en su reclamo y podría volver a las canchas antes de lo esperado.

Silva nunca se entregó y su lucha por cambiar la decisión de impedirle jugar logró muchos adeptos. El mundo del fútbol, jugadores, entrenadores, dirigentes y hasta periodistas, apoyó al delantero y se hizo tendencia el hashtag #DejenJugarAlTanque. Si finalmente, el Tribunal falla a su favor, la AFA permitirá su retorno a las canchas. Es más, Atlanta ya está interesado en contratarlo.

Walter Erviti, quien fue compañero del Tanque en Banfield y en Boca, lo quiere para su equipo. Silva además, se recibió hace unos días de entrenador y como escribió en su cuenta de Instagram ahora es técnico y jugador."Porque siempre me ocupe por avanzar y porque siempre decido sumar en mi vida pensando en el mañana dedique los 3 años pasados a incorporar conocimientos a la vez que los desarrollaba dentro de las canchas. Hoy soy Jugador y DT", escribió el delantero uruguayo.