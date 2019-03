¿Quién se hará cargo del Real Madrid si se va Solari? Mourinho "no tendría problemas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la eliminación del Real Madrid de la UEFA Champions League a manos del Ajax holandés, nadie se animaría a apostar que el argentino Santiago Solari continuará la próxima temporada como entrenador. La pregunta es: si se va, ¿quién se hará cargo?

Algunos medios españoles apuntan al portugués José Mourinho, quien "no tendría problemas" en pegar la vuelta al elenco merengue.

Entrevistado por Deportes Cuatro, el exentrenador madridista dejó la puerta abierta para un posible regreso: "Cuando me preguntas si tendría problemas en regresar al Real Madrid, no he tenido problema en regresar al Chelsea. No tendría problemas en regresar al Porto, al Real Madrid, al Inter, a todos en los que he estado. Es un sentimiento bueno si alguien te quiere donde has estado. Pero he dicho que el único equipo en el que he estado y que me ha convidado a regresar ha sido el Chelsea, no el Madrid. La gente lo saca un poco de contexto".



Sin embargo, el portugués no tiene el camino allanado para su arribo, ya que en el plantel actual no todos lo recuerdan con cariño. Josep Pedrerol, conductor del programa Jugones, afirmó que el capitán madridista, Sergio Ramos, es "es principal obstáculo para que vuelva Mourinho"