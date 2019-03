Ham sigue en carrera y solo se bajaría si los grandes definen ir con Ignacio Alonso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Carlos Ham, quien indicó que todavía sigue en carrera en las elecciones de la AUF porque está trabajando para capturar algunos votos, admitió que una determinación de Nacional y Peñarol de acompañar a Ignacio Alonso con sus votos podría hacerle modificar su postura actual.

"Sigo en carrera. Es más, hoy tengo una reunión con la Conmebol por el test de idoneidad. Estoy barajando pelear algunos votos claves para pasar a la segunda ronda, que es la que determinará quién será el presidente", enfatizó Ham en Tirando Paredes (1010 AM).

Ham consideró que la definición de la elección de la AUF, que se realizará el jueves próximo, se dará en la segunda vuelta. "A esta situación no se debió haber llegado. (Óscar) Curutchet no se debió haber presentado porque su candidatura dividió al Grupo de los 5 (River, Danubio, Wanderers, Defensor Sporting y Liverpool), a pesar de que en el grupo se dijo que no era el candidato con el cual nos sentíamos más cómodos. Yo se lo dije personalmente a Curutchet y el dijo 'no me importa, yo sé que tengo los votos y me presento igual'. Creo que se hubiésemos puesto otro candidato con mayoría de adhesión en el G5 y al cuál se pudieran haber arrimado otros grupos, sin duda hubiéramos tenido el ganador en primera vuelta".

Sin perjuicio de ello, opinó que la primera ronda la ganará Curutchet "con algo muy cercano a su techo de votos".

Además, con respecto al expresidente de Danubio, remarcó: "No lo conozco personalmente. No me gustó la conversación que tuvimos cuando lo llamé para comunicarle cuál era la resolución del G5. Me parece que se tendría que haber dado cuenta que él estaba siendo un impedimento para lograr un consenso mucho más amplio".

Finalmente, sobre la remuneración que recibe el titular de la AUF de parte de la Conmebol, dijo: "Está bien que el presidente de la AUF tenga una remuneración acorde a su cargo full time, pero que no sea desorbitado. Se correría el riesgo de buscar el bien personal en lugar del bien colectivo".