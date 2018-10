Halagos para Ecocinema en Madrid

Iván Alonso ha llenado de goles las canchas de España, México, Argentina y Uruguay. Ahora, ya retirado, sigue acumulando triunfos al frente de Ecocinema, un proyecto socio-educativo que ya está instalado en siete países de América Latina y que seguirá creciendo hasta hacerse global.



Alonso, junto con Álvaro Recoba y el productor cinematográfico Gonzalo Lamela, conforma el equipo directivo de la organización que recorre los caminos para llevar “educación, cultura, inclusión social, sustentabilidad y recuperación de espacios públicos” bajo un paraguas ambientalista, según contó.



Durante una conversación con Ovación, en un receso de la World Football Summit de Madrid, el exdelantero tricolor rememoró su infancia en un hogar humilde de La Teja, donde le exigieron cumplir sus obligaciones educacionales antes de dedicarse a lo que más amaba.



“Mis viejos me inculcaron valores fundamentales para transitar el camino de la vida, donde la educación era la primera herramienta y el deporte, la segunda”, dice con firmeza. “A los 19 años, increíblemente, me tocó una varita mágica llamada fútbol y me hizo vivir otra realidad, totalmente diferente. Parecía que en lugar de que un avión me hubiera llevado a España, había sido un cohete el que me había transportado a otro planeta”.



“Me di cuenta de la escasez de recursos y oportunidades que había tenido en una etapa fundamental para formarme como persona; que es al final a lo que venimos a la vida, a esforzarnos, a desarrollarnos, a educarnos”.



Su amistad con el “Chino” Recoba jugó también un rol importante pues juntos comenzaron a buscar la manera de retribuir a la sociedad su reconocimiento como figuras del fútbol.



“Uno se involucra por devolver el cariño incondicional que nos han brindado niños y adolescentes durante toda nuestra carrera deportiva. Cuando el niño te toma como referente, da igual si ganás o perdés; si hacés goles o no”, comenta Alonso con un brillo especial en sus ojos.



“Entonces, nos unimos en Ecocinema, que es una plataforma de comunicación internacional sustentable, móvil, que descentraliza el impacto social, que llega al área rural para que no siga teniendo la misma vida de hace 100 años”.



“Te das cuentas cómo llegás a una comunidad. Tu objetivo es llevarle todo este tipo de herramientas y cuando te vas, te terminás yendo con más de lo que les dejaste”.



Ecocinema utiliza cuatro herramientas fundamentales para lograr sus objetivos. Los primeros: conocimientos básicos de educación y cultura. El deporte fomenta valores como esfuerzo, sacrificio y equipo; y el contenido audiovisual que les permite poder cerrar y bajar el mensaje.



Según Gonzalo Lamela, el eje central de la temática audiovisual producida por Ecocinema es la serie “Capitanes de América”, que consta de 11 capítulos y es un proyecto de tres años sobre grandes exjugadores como Diego Forlán, Enzo Francescoli, Martín Palermo, Iván Zamorano, Cafú, Roque Santacruz, Claudio Pizarro, “Platini” Sánchez, el “Pibe” Valderrama y Julio César Dely Valdés.



“Son documentales donde se retrata la vida del exjugador con el objetivo de mostrarlo como una persona común, así como el proceso que ha tenido que hacer para poder lograr su reconocimiento. No son historias de éxitos en sí, sino de cómo aplicaron los valores del deporte, esfuerzo y sacrificio en su vida”, comenta.



Durante las reuniones y presentaciones que tuvo el proyecto tanto Alonso como Lamela recogieron halagos de distintas organizaciones y personas de todo el mundo presentes en la Cumbre de la Industria del Fútbol.



“Nosotros estamos comprometidos con todo eso y lo que necesitamos es que sea un conjunto de esfuerzos, una cadena o fusión de eslabones a nivel mundial para que esta plataforma sea un canal alternativo a los demás canales de comunicación. Un canal que no espera que la gente vaya a consumir el contenido, sino que va buscarla para territorializar el impacto y cumplir con nuestra misión. Brindarse y dar apoyo al círculo más cercano de cada uno es lo más común. Brindarse y llevar este tipo de herramientas a personas que uno no conoce, es el verdadero tangible e intangible que perseguimos”, concluye Alonso.



Ecocinema ya ha recorrido siete países de América Latina realizando 1.600 actividades educativas y 2.000 exhibiciones en lugares públicos.