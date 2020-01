Habrá que seguir esperando para ver a Rodrigo Amaral en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Desde el 25 de mayo del año pasado la ilusión del hincha de Nacional es volver a ver en cancha a Rodrigo Amaral. Aquel día sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y hasta ahora no ha podido jugar. Ha venido trabajando a la par de sus compañeros e incluso participado de un par de amistosos, pero habrá que seguir esperando para disfrutar de su magia nuevamente, porque no estará a la orden para el partido de este sábado entre Nacional y Liverpool, que definirán la Supercopa Uruguaya 2020.

Luego de algunos días de espera para que bajara la inflamación, el 10 de junio Amaral fue operado en Buenos Aires (su ficha entonces pertenecía a Racing de Avellaneda) y desde entonces comenzó una larga recuperación, hasta que finalmente el pasado sábado 18 volvió a hacer fútbol interno en el plantel tricolor y unos días más tarde jugó sus primeros minutos en un amistoso ante Wanderers y anotó. Luego también jugó ante Deportivo Maldonado y convirtió.

El inminente retorno de Amaral hacía que Gustavo Munúa le empezara a buscar lugar en la oncena, pero ese será un problemas que el técnico no tendrá al menos para mañana, ya que anunció que no estará convocado. "A Rodrigo todavía no lo veo jugando. Tiene el alta médica, pero en este caso más vale prevenir. Viene entrando en ritmo con muchas ganas y obviamente lo venimos siguiendo, pero por ahora prefiero esperar un poquito más y no arriesgarlo", expresó el entrenador.

Más ausentes

Munúa también confirmó que Mathías Suárez, quien fue la última incorporación, tampoco estará a la orden para el choque con Liverpool por la Supercopa Uruguaya. "Viene del fútbol europeo y está entrenando bien, pero no lo podemos tener para este partido. Físicamente no tiene problemas y lo más importante para nosotros es que está con muchas ganas de jugar por Nacional".

Tampoco estarán el argentino Claudio Yacob, quien se incorporó al grupo esta semana y debe encontrar ritmo, dado que no juega desde abriil del año pasado.

Difícilmente cuente también con el zaguero paraguayo Miguel Jacquet, pues "está sano, pero todavía no se encuentra al 100% desde lo físico. Venía entrenando, pero dejó de hacerlo y lo estamos valorando".

¿Va a jugar Matías Viña?

Nacional ya negoció a Matías Viña al Palmeiras, aunque la operación no está totalmente cerrada. El futbolista pidió para seguir entrenando con el plantel tricolor e incluso solicitó permiso a su futura institución para que lo dejara disputar la final de este sábado, algo que el conjunto paulista estaba evaluando. También lo hace Munúa, quien dijo que no sabe si contará con quien fuera el mejor futbolista de la temporada 2019 en el Campeonato Uruguayo.

"Hay que ponerse en la piel de él, el momento que está pasando, el nerviosismo por todo lo que se ha generado con tantos equipos interesados en tenerlo. Para nosotros es un jugador muy importante, pero primero queremos ver por estas horas si se concreta la transferencia o no para saber si concentra o no. Yo destaco las ganas que tiene él de estar a la orden de Nacional hasta último momento y por eso estamos valorando por estas horas qué hacer".