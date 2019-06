Habrá presencia celeste en el estreno de la Copa del Mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El próximo viernes 7 de junio desde las 16 horas, dará comienzo el Mundial Femenino de fútbol en Francia con el duelo entre la selección local y Corea del Sur. La particularidad de este juego es que tendrá doble presencia uruguaya ya que Claudia Umpiérrez arbitrará el encuentro y Luciana Mascaraña será una de las asistentes en la terna arbitral que se terminará de conformar con la ecuatoriana Mónica Amboya.

"Ser árbitra es mi pasión. Una buena árbitra ha de ser constante, resolutiva y no baja nunca los brazos. Es importante mantener una línea dentro de la cancha. Pero, al mismo tiempo, cabe subrayar que aquí las protagonistas son las futbolistas, no las colegiadas. No hay que olvidarlo nunca", comentó Umpiérrez en una entrevista realizada con la FIFA unos meses atrás.

Para Umpiérrez no será la primera experiencia mundialista ya que formó parte del cuerpo arbitral del Mundial de Canadá 2015 y además participó del Mundial Sub 17 de India en 2017 y en la Copa del Mundo Sub 20 que el año pasado también se desarrolló en Francia.

De hecho en la anterior Copa del Mundo de mayores, en la que ambas participaron, Umpiérrez fue cuarta árbitro en la gran final del certamen en la que se cruzaron Estados Unidos y Japón.