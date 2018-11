No habrá Guillermo Varela hasta 2019

"Mi recomendación es que vayamos pensando en recuperarlo plenamente para el año que viene". Con esas palabras el Dr. Edgardo Rienzi pintó el panorama de Guillermo Varela, quien increíblemente aún no se recuperó del desgarro sufrido el 6 de setiembre en Houston (Estados Unidos), en la víspera del partido entre Uruguay y México.

"Este es un ejemplo de que no todas las lesiones tienen el mismo proceso de sanación", expresó Rienzi al programa 100% Deporte (Sport 890), en referencia a que habitualmente se piensa que un desgarro se cura en 21 días. Ese es, en realidad, el tiempo mínimo. "Me llamó la atención desde el primer día el tamaño del hematoma que le había producido el desgarro en la zona del gemelo y ya entonces diagnostiqué que tendría para un largo tiempo de recuperación".

Hoy, precisamente, se cumplen dos meses exactos desde la lesión y el panorama futuro no es muy optimista. "Todavía le queda una pequeña mancha del hematoma", adelantó Rienzi, quien confirmó que el futbolista sigue sin entrenar a la par del grupo.

Por lo tanto, Varela no solo no estará para el clásico de este fin de semana, sino tampoco para los dos que eventualmente se jugarían si Nacional ganara este domingo, pues si bien existe la posibilidad de que el futbolista reciba el alta médica para lo que sería el tercer choque clásico, difícilmente obtenga el alta futbolística dada su prolongada inactividad, la cual no se reduce a los dos meses de su lesión, sino al último semestre, ya que no disputó ni un solo partido del Clausura.