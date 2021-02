Habrá fútbol el fin de semana: así se jugará la séptima fecha del Torneo Clausura

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La situación de aquellos clubes que no pagaron en tiempo en forma los aportes de los futbolistas al BPS puso en jaque al fútbol uruguayo porque la Mutual de Futbolistas intimó a los equipos a realizar los pagos correspondientes.

De los 11 equipos que estaban en esa situación, 10 empezaron a realizar las gestiones correspondientes. Los de Segunda División lo hicieron con el apoyo de recursos humanos que les asignó la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) como ayuda, pero Cerro se negó a empezar con el trámite de regulación, que le otorga a los jugadores la posibilidad de cobrar cuando están en Seguro de Desempleo y la posibilidad de tener acceso a una Sociedad Médica.

Pues bien, en el mediodía de este viernes se desarrolló una reunión entre el presidente de la AUF, Ignacio Alonso y representantes de la Mutual Uruguaya de Jugadores Profesionales con la intermediación de integrantes del Ministerio de Trabajo. La misma tuvo buenos resultados, ya que la Mutual flexibilizó su medida de llegar a parar la actividad (algo que no querían) con la AUF como garante de la situación extrema y poco entendible de Cerro.

Así, se jugará con normalidad la séptima fecha del Torneo Clausura que comenzará con la disputa del partido entre Cerro Largo y Wanderers de este sábado 13 de febrero a la hora 17.00 en el Estadio Ubilla de Melo y que terminará el lunes.

Así se juega la séptima fecha del Torneo Clausura

Sábado 13 de febrero:

18:00 - Cerro Largo vs. Wanderers

21:00 - Nacional vs. Plaza Colonia

Domingo 14 de febrero:

​10:00 - Cerro vs. Liverpool

17:00 - Rentistas vs. Peñarol

19:15 - Deportivo Maldonad vs. River Plate

21:30 - Defensor Sporting vs. Fénix

Lunes 15 de febrero:

17:00 - Danubio vs. Progreso

19:15 - Boston River vs. Montevideo City Torque