Habló la persona de las amenazas a Balbi: "A veces uno en caliente hace giladas como esta" 

Hay mucha preocupación en Nacional por los hechos de las últimas horas. Es que el vicepresidente Alejandro Balbi recibió un audio de Whatsapp con amenazas a él, al presidente José Decurnex, al técnico Álvaro Gutiérrez y a toda la institución.

En la noche de este martes, Telemundo (Canal 12) se contactó con la persona que confesó haber realizados las amenazas, quien prefirió no ser mostrado, ni siquiera de espaldas. A lo único que accedió fue a ser grabado y de esa forma realizar declaraciones. Tampoco se divulgó el nombre de la persona involucrada.

"Alejandro (Balbi) es amigo mío, pero viste cómo es, a veces uno en caliente hace giladas como esta, y bueno, ta, le pido disculpas, ¿qué más querés? No sé qué quiere que haga. Ya está. Aparte no le voy a hacer nada, ¿Qué le voy a hacer? ¿Vos te crees que yo tengo ganas de marchar en cana? Ya va a hacer 15 años que salí de la cárcel y ya fue, ¿me entendés? Me equivoqué y cuando uno se equivoca pide disculpas, ¿no?", empieza diciendo el audio que dio a conocer el informativo.

La persona estuvo preso en el año 2001 por narcotráfico y ya había sido denunciado por el expresidente de Nacional, Dante Iocco.

"Y otra cosa que quiero decir es que yo no pertenezco a la barra desde el año 99, ¿viste? Ni siquiera voy a la barra ni nada, que no me confundan con la barra porque nada que ver. Yo no tengo nada que ver con la barra", se excusó.

También se refirió a la parte que habla de manguear: "La semana pasada fuimos a pedirle a ver si me daba aunque sea unas 25 o 30 entradas para ir a Brasil (Nacional enfrenta a Inter, en Porto Alegre, por la Copa Libertadores). Porque somos todos veteranos la barra, ¿me entendés? Tenemos todos más de 50 años, de 45 para arriba... Y ta, y no, que yo que sé, que pim, que pam, siempre buscando la vuelta a todo que no".

Por último, explicó que intentó pedirle disculpas a Balbi: "Le mandé un mensaje con un compañero de Nacional, pero me bloqueó, creo que ayer. Pero ta... Viste cómo es. Estoy arrepentido, pero yo que sé. Ahora no sé si me voy a tener que presentar en el juzgado con algún abogado o algo. Aparte no maté a nadie ni le hice nada a nadie. Esto es como lo que la otra vez hicieron en la AUF, ¿entendés? Lo que pasa es que uno ya está cansado, que pasan directivos, y los directivos se la llevan, hacen todos esos paquetes, todos esos negocios y ellos están todos con plata, no hay ninguno pelado".