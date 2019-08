Hablemos de River y Liverpool

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional o Peñarol. ¿Quién llega mejor al clásico? ¿Cuál tiene más chance de ganarlo? Las preguntas de los uruguayos giran por estas horas en torno a este tema. Esa mirada de caballo al que obligan a mirar solo hacia adelante que tiene la sociedad futbolera uruguaya nos impide observar a los costados. ¿Anda mal Peñarol? Sí, pero no se hizo el gol en contra para perder ante River Plate y tampoco su autoinfligió derrotas para no estar primero. El darsenero está invicto en el Intermedio, algo de lo que no pueden jactarse los grandes. Con un trabajo serio hecho por Jorge Fossati, sin triunfos estridentes pero sí trabajados con mucha humildad y sacrificio, hoy está en la puerta de lograr el paso a la definición del Intermedio. En la serie que se dijo era la de la muerte, porque estaban los grandes, Defensor y Danubio, River ha sido el más parejo. Algo similar se puede decir de Liverpool en la otra serie, porque los flashes fueron durante seis fechas para Cerro Largo, pero es el negriazul el que manda, con 15 puntos ganados en 18. El Intermedio es un torneo ideal para los chicos por ser corto. River y Liverpool lo aprovecharon y solo dependen de ellos para definirlo.