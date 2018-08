"Esto va encaminado para que el 21 haya presidente", comentó Edgar Welker, actual presidente de la AUF tras la renuncia de Wilmar Valdez, luego de la reunión que tuvo con la gremial de árbitros y tras la hecha con la Mutual de Futbolistas.

"Para mí la AUF tiene que estar en manos de un gestor profesional (en tema derechos de TV)", opinó el presidente. "Tenemos que terminar con estas luchas políticas y traer a la AUF un gestor profesional que esté fuera de los temas políticos porque esto dejó de ser un partido los fines de semana, esto es un negocio", añadió.

Por ese tema dijo: ​"Hablé con algunos clubes y lo ven con buenos ojos. También una reforma estatutaria. El mes que viene hay una reunión en la AUF por el Estatuto", luego que la FIFA haya llegar un ultimatum a la Asociación Uruguaya: si no se aprueba el nuevo Estatuto antes del 2 de diciembre, la AUF será sancionada.

"Voy a pedir una reunión para una empresa que se dedica a este tema (derechos de TV) y también voy a hablar con Tenfield, que es la que tiene los derechos actualmente, para ver las condiciones para una rescisión de contrato. Hay mucho dinero de por medio", afirmó finalmente en referencia a los 60 millones de dólares del contrato.



¿Prolongar su mandato?

​"Ninguna expectativa de prolongar nada, pero sí no quedarnos quietos, porque sino me hubiera quedado en mi casa. Sí avanzar en cosas para que el próximo ejecutivo tenga un panorama más claro".

Un presidente dentro del actual Ejecutivo.

​"Se ha hablado de la posibilidad de (Ignacio) Alonso, que me parece un muy buen candidato. Pero eso no depende de los clubes si no de uno". Actualmente está el propio Welker, Alejandro Balbi como secretario general, Roberto Pastoriza como secretario de selecciones nacionales e Ignacio Alonso como secretario de asuntos económicos y financieros.

Resolución tras la reunión.

"No va a haber paro de árbitros el próximo fin de semana, por más que quedó de reunirse su asamblea (de la misma gremial) que puede decidir otra cosa".