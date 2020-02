Podría no haber fecha del Apertura el 28 y 29 de febrero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La fecha del clásico del Torneo Apertura sigue dando que hablar y así ocurrirá por varios días hasta que se confirme definitivamente el calendario.

Lo que ayer surgió con fuerza fue la idea de postergarlo una semana y que en lugar de jugarse el domingo 8 se pase para el domingo 15. Ojo, no sólo el clásico se postergaría una semana, sino que también el resto de los encuentros de la jornada 4 del Apertura.

¿Cómo se haría? No se jugaría la tercera fecha el 28 y 29 de febrero (como estaba establecido en primera instancia), ya que se correría para el fin de semana en cuestión, del sábado 7 y domingo 8 de marzo.

Es que se pretende desde el gobierno entrante que no haya fútbol el día anterior al cambio de mando, donde asumirá funciones Luis Lacalle Pou. Se advierte desde el Ministerio del Interior, que no habría suficientes policías para el sábado 28 teniendo en cuenta que estarán abocados a recibir a cada uno de los mandatarios que llegarán al evento.

Esta es una idea que convence a la Mesa Ejecutiva de la AUF que preside Jorge Ceretta, aunque antes tiene que pasar por los clubes.



Ya de pique hay un problema con el domingo 15 debido a que Peñarol jugará 48 horas después en Santiago por la Copa Libertadores contra Colo Colo. En ese caso, entraría a jugar el horario del partido para determinar si es viable considerando que, al menos, tendría que haber 48 horas entre un juego y otro.

Peñarol, que no quiere cambiar la localía, se opone a esta posibilidad, porque le quedarían dos partidos sumamente importantes en muy poco tiempo y debería apelar a la rotación del plantel.



Desde filas aurinegras consideran que no es un problema de Peñarol que Nacional no tenga lugar dónde jugar el clásico debido a las obras en el Gran Parque Central.

Hay que recordar que no solamente está el problema de la utilización del Estadio Centenario (que ayer se confirmó que no estará disponible finalmente para el 8 de marzo, según le confirmó a Ovación Gastón Tealdi), está también el inconveniente de la marcha por el Día Internacional de la Mujer que convoca a mucha gente y sería en un horario similar. En este sentido, el grupo de mujeres le hizo llegar una carta a la AUF advirtiendo que no les parece correcto jugar el clásico el 8 de marzo.

Otra posibilidad que se manejó ayer es que el partido se mantenga a jugarse el 8 de marzo, pero que se dispute en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado. Esta situación tendría varias contras, una de ellas la poca disponibilidad de entradas que habría.



Nuevamente se está pagando en el Uruguayo la poca planificación, porque si bien la Mesa Ejecutiva estaba al tanto de los problemas de la cuarta fecha, no se hizo nada a tiempo para evitar esta polémica.