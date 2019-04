Guzmán Pereira: “Trabajamos mucho este partido y salió redondo”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Trabajamos mucho este partido y salió redondo, cometimos algunos errores pero la verdad estamos contentos por el resultados. Es un espaldarazo importante”, dijo Guzmán Pereira.



Acerca de la vuelta de Walter Gargano, el la volante aurinegro contó que “nos da mucha tranquilidad porque es un jugador clase “A” que tiene experiencia en partidos de este tipo y volvió después de una larga inactividad, lo que marca a las claras su nivel para manejar los tiempos de juego”.



Ganar en Maracaná no se da todos los días y respecto a eso, Pereira dijo que “esta camiseta te obliga a ganar y por suerte nos llevamos el triunfo gracias a un gran esfuerzo. Otro punto importante es que Peñarol hace mucho que no ganaba en el exterior y esto hay que disfrutarlo pero con mesura porque no se da todos los días”.

“Esto sigue y ahora viene Danubio. Tenemos que disfrutar pero sin alargar eso porque ya se viene otro duro partido y no podemos regalar absolutamente nada”, agregó el futbolista de Peñarol.



Por último, Guzmán Pereira destacó el apoyo de la gente en Río de Janeiro: “No hay palabras para con ellos por todo lo que apoyan y poder darles una alegría a los hinchas es importante también y nos deja muy contentos”.

Brian Rodríguez: “Era un sueño jugar en Maracaná y se cumplió”

El juvenil tuvo una activa participación en el triunfo de Peñarol ante Flamengo y dijo que en la previa estaba ansioso y nervioso por el escenario del encuentro.

“Era un sueño estar en este estadio, se cumplió y qué mejor manera que irnos con una victoria. Esta buenísimo todo pero tenemos que seguir trabajando”, dijo Brian Rodríguez tras el triunfo de Peñarol en Río de Janeiro.



“Estaba ansioso y muy nervioso, pero traté de disfrutarlo y jugar al fútbol como siempre me pide el entrenador”, agregó el atacante que anoche tuvo una destacada actuación en el Maracaná.



Por último, Brian señaló que “uno lo sueña desde chico esto y como jugador joven a pesar de que hay responsabilidad, también hay que disfrutar porque jugar acá no se da todos los días”.