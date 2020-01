Guzmán Pereira: “Me gustaría trabajar entre todos para poder trascender en la Copa”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de terminado el primer entrenamiento del año para Peñarol en el Estadio Campeón del Siglo, Guzmán Pereira fue el primero en atender a los medios, remarcando que se trata de una experiencia nueva para Diego Forlán y los jugadores, pero puso el foco en poder trascender en el plano internacional.

“Es el comienzo de un nuevo año pero la realidad marca lo mismo de siempre, sabiendo de la responsabilidad que tenemos por vestir una camiseta como la de Peñarol. Tenemos que empezar a trabajar para agarrar la idea del entrenador”, dijo el “Cabeza”.

Por otra parte, el volante central aurinegro agregó que “es algo nuevo para Diego (Forlán) y para nosotros también porque hasta hace poco lo veíamos como jugador y ahora es nuestro entrenador. No hemos podido hablar mucho porque hoy (por ayer) fue un día de evaluaciones físicas pero después iremos conversando más para saber de su idea y de lo que piensa acerca de los jugadores que estamos y los que van llegando para ir agarrando ritmo lo antes posible y luego llevarlo a la práctica”.

Guzmán Pereira. Foto: Gerardo Pérez.

Consultado acerca de los desafíos que tendrá el equipo carbonero esta temporada después de no haber sido campeón en 2019, Guzmán Pereira confesó que “si hago el balance del año pasado no le sacaría mérito a Peñarol porque tuvimos una muy buen primer semestre. Después se nos fueron jugadores que habían marcado una diferencia muy grande y todo se hizo cuesta arriba, pero morimos peleando que es lo más importante. Ahora con técnico nuevo es otra cosa, hay más objetivos y debemos trabajar mucho para poder cumplirlos. En lo personal me gustaría trabajar entre todos para poder trascender en las copas y ser más protagonistas”.

“El año pasado nos tocó un grupo durísimo y quedamos afuera por saldo de goles. Eso nos motiva a seguir peleando y aunque otra vez nos tocó una serie complicada. Ahora queremos conocer a fondo la idea de Diego para empezar a trabajar, conocernos más entre todos y después sí empezar a pensar en los rivales. Yo soy de los que se traza objetivos cortos viviendo el día a día”, cerró diciendo Guzmán.