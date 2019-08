Guzmán Pereira: "No importan las rachas; lo que importa es ganar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El partido que se llevará todas las miradas en la última fecha del Torneo Intermedio será sin dudas el clásico entre Nacional y Peñarol. A días del encuentro, el mediocampista Guzmán Pereira, en conferencia de prensa, contó cómo llega el equipo dirigido por Diego "Memo" López.

"Bien, sabiendo que hay que mejorar un poco la definición, hablando del partido pasado, que erramos tres chances claves en el primer tiempo; después ellos, en un error nuestro, nos convierten y se hizo todo cuesta arriba. Hay que mejorar más que nada la precisión".

"Los clásicos son clásicos" es una frase que suele escucharse durante toda la semana ante pronósticos del encuentro. Pereira sobre esto afirmó: "No creo en las rachas; no creo en nada de eso. Los clásicos tampoco dependen de los momentos que venga cada equipo, sino que son partidos diferentes en los que se juegan otras cosas y no importan las rachas. Lo que importa es ganarlo".

En lo personal, el futbolista de Peñarol llega "muy bien" tras haberse recuperado de la lesión en su rodilla. Asegura que este partido "todo el mundo lo quiere jugar" y que está preparado por si le toca.

Diego López aún no definió el once que saldrá a la cancha el día domingo, pero todo apunta que Guzmán Pereira y Walter Gargano compartirán el mediocampo aurinegro.