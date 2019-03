Guzmán Corujo: "Cada vez que hay un cuerpo técnico nuevo, todos empezamos de cero"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El zaguero Guzmán Corujo, que aparece como posible titular en Nacional para el encuentro del fin de semana contra Plaza Colonia dio esta mañana en conferencia de prensa que "cada vez que hay un cuerpo técnico nuevo, todos empezamos de cero".

El futbolista de 22 años dijo que el cambio de entrenador le tomó "por sorpresa" y que tiene "mucha expectativa y ganas de revertir la situación" en que se encuentran los tricolores, penúltimos en el Apertura. "Estamos laburando a full para eso, cada día un poquito más para dar vuelta la situación y poner a Nacional donde debe estar", señaló.



Corujo informó que los jugadores están "tratando de adaptarnos rápido" al planteamiento de Álvaro Gutiérrez y que "lo del domingo ya es una final para nosotros".



Sobre su posible regreso a las canchas tras 10 meses sin jugar, explicó que se está "preparando desde el 9 de mayo del año pasado para volver". "He podido jugar dos partidos en tercera más los amistosos de pretemporada, tengo mucha confianza, me siento bien y creo que estoy preparado para poder jugar", afirmó.



Sobre su ausencia en los primeros partidos y momento actual en el plantel, Corujo dijo que "cada vez que hay un cuerpo técnico nuevo, todos empezamos de cero" y que si bien sabe que Gutiérrez "siguió cada partido nuestro", a la hora de empezar a entrenar "todo arranca de cero, todo el mundo deja todo en cada entrenamiento para ganarse el lugar y que todos lleguen de la mejor manera".



"En la Copa empezamos muy bien ganando de visitantes y acá, pero la cabeza está en revertir la situación del Apertura y en el partido de Plaza Colonia el domingo", planteó.



Consultado sobre por qué Nacional se encuentra tan abajo en la tabla, el zaguero respondió que "esto es fútbol, a veces la pelota no entra y hay que entenderlo así. Hoy en día cualquier equipo está muy parejo y todos dan pelea. Tenemos que seguir laburando y poner la cabeza en darlo vuelta".



Consultado sobre si es la solución para que la defensa tricolor tenga menos problemas, respondió que "la solución es el equipo, no yo, hay que seguir laburando y redoblar esfuerzos".



Sobre el rival del fin de semana, indicó que "Plaza se armó muy bien para este campeonato" pero "lo importante es enfocarnos en lo nuestro: si salimos a plantear un partido intenso, jugando en cancha rival, vamos a estar más cerca (del gol)".



Sobre las declaraciones de Gutiérrez al asumir como director técnico de Nacional, manifestó que "está claro que el que no corre no juega en ningún lado" y que "tenemos que conseguir un bloque sólido para generar confianza y libertad a los de arriba para definir".