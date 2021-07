Guzmán Corujo: su factible salida de Nacional, los mercados donde hay interesados y el monto de su ficha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El nombre de Guzmán Corujo se puso en el tapete ayer porque el periodista italiano Gianluca Di Marzio publicó que el zaguero estaba en la órbita del Udinese de Italia para este mercado de transferencias. Sin embargo, el representante del futbolista -Ariel Krasouski- le confirmó a Ovación que la posibilidad más firme para el zaguero es la de emigrar al fútbol de México, donde hay un equipo que está interesado en el jugador que el próximo 2 de agosto cumplirá los 25 años.

Además, el representante del futbolista manifestó que hay un equipo de Brasil que también ha mostrado interés por Corujo, un zaguero que ha sabido quedarse con el puesto en la defensa central de Nacional en las últimas cuatro temporadas desde su debut en el primer equipo en 2017 y su posterior consolidación con Alexander Medina hasta que se lesionó, y luego volvió a meterse en el equipo cuando el entrenador era Álvaro Gutiérrez, ya en el 2019.

Igualmente, Krasouski no descarta la posibilidad de que Corujo pueda ser transferido a un club italiano, aunque esta opción es más lejana ya que no están fáciles las gestiones en el mercado por los golpes que los clubes siguen teniendo a raíz de la pandemia. “No hay nada de Udinese”, remarcó.

Lo que sí aparece como bastante claro, al menos inicialmente, es que son pocas las posibilidades de que Corujo pueda renovar su contrato con Nacional. El vinculo finaliza el 31 de diciembre.



Krasouski manifestó que “la idea es irse ahora así Nacional agarra dinero. Si es en diciembre, Guzmán ya queda libre”.

Es que Corujo es uno de esos futbolistas que siempre ha mostrado una gratitud enorme por Nacional y, principalmente, una adhesión al club importante. Es de esos futbolistas que sienten la camiseta y que impulsan para ir al frente. No en vano fue uno de los más destacados en la Copa Sudamericana, cuando las cosas no salían contra Peñarol y fue quien terminó haciendo el gol del triunfo en el partido de vuelta, que sirvió para ganar en el Campeón del Siglo, pero no para avanzar de fase.

Son días importantes para conocer el futuro del zaguero nacido en Villa Rodríguez (San José), pero por lo pronto parece estar en la edad justa para dar el paso al exterior.

Guzmán Corujo en el duelo entre Nacional y Peñarol por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal.

El monto que se maneja por su pase

Los empresarios que manejan a los futbolistas coinciden que no está siendo un mercado de pases fácil, todo lo contrario. En la mayoría de los casos, los clubes no tienen dinero como para salir a comprar jugadores, y se la deben ingeniar para adquirir parte de la ficha y para conseguir algún préstamo, una modalidad que va en ascenso teniendo en cuenta la situación actual en la que se mueve el mercado.

En principio, la cifra que maneja Nacional para una posible venta del zaguero es de un millón y medio de dólares por el 50% de la ficha. Esto no significa que sea lo que finalmente Nacional termine concretando en una eventual venta considerando que hay una etapa de negociación.