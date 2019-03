Gutiérrez y otra premisa que funcionó bien: la efectividad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Dejar el arco en cero y ser un equipo certero, pragmático. Esas son las dos premisas básicas en los equipos que dirige Álvaro Gutiérrez. Y en la primera fecha que estuvo al frente de Nacional no defraudó al punto tal que por primera vez en el Apertura los tricolores no recibieron goles y tuvieron una efectividad asombrosa en el arco rival. ¿El resultado? Un claro 3-0 contra Plaza Colonia, en lo que se constituyó como el primer triunfo de los albos en el Campeonato Uruguayo 2019.



El dato de la efectividad es más asombroso aún si tomamos como referencia lo que sucedió en los ocho partidos anteriores bajo la conducción del argentino Eduardo Domínguez, contabilizando la final de la Supercopa contra Peñarol y los dos partidos de la Copa Libertadores, donde Nacional los ganó sin siquiera recibir un gol en contra.



Bajo las órdenes del argentino Nacional tuvo un promedio de acierto de las situaciones de gol que generó de apenas un 16%. Si bien sólo contra Danubio no marcó goles, hubo partidos en los que generó mucho pero no lo logró cristalizar en el arco adversario. Ejemplo de ello fue el partido contra Wanderers, donde los tricolores generaron 12 situaciones claras de gol y sólo Octavio Rivero logró marcar un tanto. Claro está, ese día no fue una buena actuación del equipo a nivel defensivo, los bohemios le generaron casi que la misma cantidad en contra, pero fueron mucho más eficaces y terminaron goleando 4-1.



En el primer partido de Álvaro Gutiérrez Nacional tuvo una efectividad del 60% en el arco rival y por primera vez en el año pudo convertir más situaciones que las que falló: 3-2.



La nueva versión de Nacional busca ser un equipo intenso, que no se avergüenza por ceder terreno y pelota ni tampoco por sacar la pelota del fondo de una manera poco ortodoxa, como pasó, por ejemplo, con Felipe Carvalho.



Este Nacional necesita sacar resultados con urgencia y empezó bien: mandando a guardar las situaciones que logra generar.

Gonzalo Bergessio El máximo goleador Con tres goles en lo que va de la temporada, el jugador nacido en Córdoba es el más anotador del plantel tricolor con tres goles, dos de ellos por la Copa Libertadores contra Zamora y Atlético Mineiro. Vale recordar que fue el máximo anotador de Nacional en la temporada pasada.

Santiago Rodríguez El mayor asistidor En los nueve partidos del año que lleva disputados Nacional, el juvenil tricolor lleva tres asistencias, además del gol que le marcó el domingo a Plaza Colonia aprovechando un pase de Rodrigo Amaral. Rodríguez asistió a Marcos Angeleri para el gol en la Supercopa que después ganó Nacional; le dio el pase a Amaral para el descuento parcial ante Boston River y aunque la jugada se ensució en el final le facilitó al gol a Bergessio para el 1-0 contra Zamora.