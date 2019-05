Gutiérrez: "Con once hombres lo ganábamos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

"Cuando estábamos con once íbamos ganando. Enseguida que nos quedamos con 10 nos metieron el gol. Con 10 fue justo el 1-1 porque ellos tuvieron el control de la pelota, si bien no crearon tantas ocasiones de gol. Nosotros no pudimos llegar mucho al arco y la más clara que tuvimos fue una de Guzmán Corujo, que pasó cerca”, analizó Álvaro Gutiérrez en Los Céspedes, más de una hora después de terminado el partido, ya que los encargados del operativo de seguridad dieron indicaciones que nadie de Nacional hablara en el Campeón del Siglo para no enllentecer la salida del plantel.



“Estoy convencido de que si nos hubiéramos quedado con 11 futbolistas, hubiéramos ganado el partido. Fue parejo, pero estoy convencido de que en el segundo tiempo con 11 íbamos a poner gente fresca e íbamos a complicarles la vida”, agregó el técnico tricolor.

“Me quedan muchas cosas positivas de mi equipo, como la actitud, el orden y el convencimiento que tuvieron”, resaltó el DT.



Sobre el lío en el final del primer tiempo, Gutiérrez dijo que “fue una escaramuza de la que quería que no saliera ningún jugador nuestro expulsado. Lamentablemente en esa jugada fue sólo amarilla para un jugador de Nacional, donde lo normal era una amarilla para los dos y que ellos se quedaran con 10. Son las cosas que últimamente le están pasando a Nacional, que siempre tiene muy mala suerte”.



El “Guti” añadió sobre el arbitraje que “tal vez la primera de Bergessio no era para amarilla. En la segunda, estábamos jugando en una cancha con un 90% de gente de Peñarol. Cualquier acción que quisieran fingir, potenciada por el clamor popular, es difícil para los jueces evaluar esas situaciones. A Canobbio en una se le iba a ir la pelota y se tiró. No sé por qué no le sacó amarilla”.