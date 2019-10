Gutiérrez: "No me gustó la imprecisión que tuvimos con la pelota"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nacional ganó con lo justó, pero ganó y eso es lo importante. Danubio planteó un partido muy parejo y Álvaro Gutiérrez, en conferencia de prensa, asumió algunos errores de sus dirigidos sobre todo en el trato con la pelota.

"Fue un partido donde no repetimos actuaciones anteriores. Perdimos una gran cantidad de pelotas que supera por mucho cualquier partido nuestro. No me gustó la imprecisión que tuvimos con la pelota", analizó el entrenador de Nacional.

El técnico también hizo referencia a que "el equipo corrió los 90 minutos y por lo que no fue un tema físico. Perdimos muchas pelotas y eso te lleva al nerviosismo e incluso los contragolpes los terminamos mal".

Gutiérrez también hizo referencia al rival y aseguró: "Complicó el planteamiento de Danubio donde se ve la mano de Larriera y el protagonismo de Grossmüller. Danubio hizo cosas suficientes para emparejar el partido, pero si empezamos a ver las opciones que ellos tuvieron dos y nosotros también más la del gol, fue parejo".

Respecto al partido de Álvaro Pereira que volvió a la titularidad luego de mucho tiempo manifestó: "Palito hacía mucho que no jugaba. Respondió de buena manera. Estamos mal acostumbrado porque tenemos un jugador de selección ahí, pero cerró su sector y fue al ataque, pero a veces las pelotas que le dimos eran malas".

¿Qué pasó en el gol de "Rafa" García? "No nos reímos del gol, pero él le pega fuerte y bien. Mario (Picún) le pregunta siempre: ¿Rafa por qué no te animás?. Le pegó, metió el gol y por eso vino a saludarlo", agregó el entrenador.