Gutiérrez: "Jugamos mal, pero ellos tampoco hicieron mucha cosa"

Álvaro Gutiérrez fue el único que habló en Nacional. “No jugamos bien un poco producto de la cancha, estaba embarrada, pero más allá de eso no pudimos hilvanar las jugadas que de repente queríamos y las chances que tuvimos, que fueron pocas, no las pudimos concretar”, explicó el DT.



El técnico de Nacional hizo hincapié en el primer tiempo ante la consulta de un periodista: “Jugamos mal, pero ellos tampoco hicieron mucha cosa, la cancha no ayudó”, sentenció.



Gutiérrez también destacó el partido de Zunino, quien fue el mejor exponente tricolor pese a que erró una clara situación de gol. “Zunino es un jugador que siempre trata de aprovechar las oportunidades, peleó como siempre, tuvo oportunidades”, indicó.



“El rendimiento tiene sus matices por lo que veníamos hablando ahora y el resultado lamentablemente no era el que queríamos, pero depende también de cómo le vaya al resto; tienen que jugar los equipos que están arriba nuestro”, agregó Gutiérrez.



Tras los buenos ingresos que había tenido Pablo Barrientos en los tres partidos que entró (con Progreso y los dos con Inter) llamó la atención que ayer, en un partido que estaba cerrado y Nacional precisaba ganar, no tuviera minutos.



Ante la consulta de por qué no había entrado, “Guti” respondió: “¿A vos te parece? (que era un partido para Barrientos). Tuve que sacar a Lorenzetti porque ahí en el medio no la agarraba porque no se podía parar la pelota; creo que era más un tema de velocidad que de control de pelota en el medio porque no se podía parar la pelota”.