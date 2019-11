Gutiérrez: "El equipo no está definido, aunque tengo una idea bastante grande"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Álvaro Gutiérrez admitió que aún no tiene definido qué decisión tomará en el lateral izquierdo de Nacional y reveló que las pruebas que realizará en las próximas 48 horas le ayudarán a definir la estrategia y la conformación del equipo. Explicó que eso se debe a que "Peñarol cambió la manera de jugar". Eso sí, aseguró que Guzmán Corujo está para jugar y que Matías Zunino soportó 20 minutos de un trabajo intenso.

Tras asegurar en conferencia de prensa que el clásico, por lo que está en juego, por los pocos puntos que hay de diferencia y porque puede marcar una temporada "es el partido más importantes del año", el técnico de Nacional indicó "el equipo no está definido, aunque tengo una idea bastante grande".

Gutiérrez subrayó que en el trabajo de este viernes hará "unos minutos más de fútbol para probar alguna otra variante y mañana (sábado) ya terminar de decidir cuál va a ser el equipo y la estrategia a emplear".

En lo que respecta al caso específico del lateral izquierdo, y si Álvaro Pereira o Armando Méndez ya habían ganado su lugar, después de tomarse unos segundos para pensar se sinceró: "Todavía no. La realidad es que todavía no. 'Palito' me aporta pierna zurda natural, trayectoria, la seguridad de que ha jugado muchos partidos de esta índole. Pero Méndez me da más dinámica, mejor cabezazo, más velocidad y ahí hay que ver lo que pretendemos nosotros a la hora de atacar y también las virtudes que puedan tener ellos. Eso es lo que tendremos que analizar".

Sobre Matías Zunino, en tanto, sostuvo que "ayer hizo 20 minutos con mucha intensidad, no sintió nada. Hoy va a repetir y después vamos a evaluar para cuánto tiempo está. Si es mejor que arranque o que espere".

Para el "Guti" Peñarol tiene una ventaja, porque cuenta con "la posibilidad de que si pierde igual tienen una chance de pelear las finales. Nosotros si perdemos ya dejamos de depender de nosotros. Los que están más cómodos son ellos".

Consultado por la estrategia que puede llegar a utilizar y si en estos momentos se afilia a realizar lo mismo que dio resultado en el último clásico, el entrenador tricolor explicó: "Peñarol cambió la manera de jugar. Ya no se para más con dos volantes de contención, así que seguramente eso no lo podemos volver a plantear. Veremos cuáles pueden ser sus debilidades".

Y agregó: "Tampoco salen tanto jugando de atrás y ahora empezaron a saltear líneas. Es un partido diferente al anterior. Peñarol está mejor que aquella vez y nosotros si bien estamos teniendo un buen campeonato, porque vamos primeros, tenemos que ser conscientes de que el rival también juega y ellos habrán tomado sus recaudos de lo que hicimos nosotros. Depende de cómo vea que me puede jugar él (Diego López) es que voy a tomar mi decisión".

Finalmente, quedó claro que Guzmán Corujo será titular. "Está bien físicamente. La lesión que había sufrido, si bien fue una pequeña rotura, a la semana ya estaba trabajando con intensidad. La forma física no la perdió y es un referente. Está un 100% para jugar".