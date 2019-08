Gutiérrez y su continuidad: "Yo me manejo con realidades, no con especulaciones"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Álvaro Gutiérrez, director técnico de Nacional, habló esta mañana sobre su continuidad y afirmó: "Yo me manejo con realidades, no con posibilidades o especulaciones".

En conferencia de prensa, el entrenador tricolor dijo que "lo que tenemos que hacer es trabajar. Nosotros nos entendemos por una situación tanto deportiva como institucional". Asimismo, indicó que se maneja por "realidades" y no por "especulaciones".



"Fuimos el único equipo uruguayo que se metió entre los 16 mejores de América. Cuando asumí, el equipo estaba a 12 puntos y ahora estamos a cinco (del líder Peñarol en la Tabla Anual). Y me atrevo a decir que por un doble error arbitral (en el partido contra Fénix en el Parque Capurro) no estamos a tres puntos", argumentó Gutiérrez.



En este sentido, dijo que "con el mismo plantel que heredé, incluso con bajas de jugadores lesionados y alguno que se fue, la estamos peleando. Esa es la realidad con la que me guío yo".



El director técnico tricolor también dijo que "hay rumores de una campaña desestabilizadora hacia Nacional por parte de algunos medios".



"Como dije a principios de año, el puesto de cualquier entrenador de equipo grande es en base a resultados.Eso hay que asumirlo y más en esta situación delicada que teníamos cuando asumimos. Todo el mundo quiere conservar su puesto de trabajo. La tranquilidad es que estamos trabajando para conseguir los resultados", argumentó Gutiérrez.



Los dichos de Gutiérrez llegan a raíz de lo publicado por Ovación en su edición de hoy. Si bien la luz de peligro todavía no se encendió, en los dirigentes tricolores existe la sensación de que la amenaza de dejar escapar el Campeonato Uruguayo va creciendo y se considera que lo que ocurra en la contienda clásica que cerrará la fase de grupos del Torneo Intermedio será decisivo para definir su futuro en la conducción técnica del plantel principal.