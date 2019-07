"Gutiérrez confía mucho en lo que tiene”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué se habló en la reunión de directiva?



-Muchos temas. Ahondamos en lo que fue la pretemporada, que fue una experiencia fantástica para Nacional desde todo punto de vista, de infraestructura, de los accesos que tuvimos a gimnasios, canchas e instalaciones de primer nivel. Estuve en Los Céspedes hoy y la evaluación del cuerpo técnico es muy positiva porque además nos ayudó a seguir afianzando al grupo de profesionales que tenemos.



-El viernes termina el período de pases; ¿en qué se está respecto a la contratación del enganche y del número nueve?



-Seguimos trabajando. Álvaro Gutiérrez en eso fue muy concreto, él quiere jugadores de determinadas características, él confía mucho en el grupo de jugadores que tiene. Creo que el trabajo que se hizo en Miami también ayudó mucho a unir el grupo. Estamos trabajando en algunas alternativas que evaluamos con él y ver si podemos concretarlas de acá al viernes.



-¿Qué hay de cierto sobre que Nacional está pujando por David Terans?



-No voy a dar nombres. El fútbol es muy dinámico y creo que es muy importante, como siempre hablamos con Iván y con el cuerpo técnico, tener altas para las posiciones que él (el DT) entiende que sería importante sumar, que son las posiciones por lesión, por el caso de Amaral, y otra porque se fue, como Octavio. Hasta que no tengamos una concreción, no hablaremos de nombres.



-¿Que queden tan pocos días para cerrar el período de pases hace más complicada la llegada de jugadores?



-Estamos trabajando hace tiempo. Si uno piensa que va a iniciar una negociación hoy para cerrar el viernes a las 20, es muy difícil. Tenemos opciones y estamos trabajando en ellas. Espero que en los próximos días podamos concretar lo que finalmente el técnico tomó la decisión y nos dijo que avanzáramos.



-¿Cuánto complica el déficit económico?



-El tema económico lleva a una realidad en donde te limita el poder acceder a jugadores que están en mercados donde para el fútbol uruguayo son impagables. Hoy el mercado mexicano, el brasileño, el colombiano, son totalmente inaccesibles; entonces uno tiene que ser muy fino en las negociaciones que hace y apuntar muy bien en el comienzo del período de pases, porque sino es muy lindo soñar pero después las concreciones son nulas. Y eso lleva mucho trabajo, porque las pretensiones económicas son muy distintas Te pone en una situación de ser realista y entender que hoy el fútbol uruguayo accede a cierto nivel de salario, que es lo que podemos pagar y nosotros no vamos a hacer una locura.



-¿Llegó oferta por Neves?



-No. ninguna.



-¿Hubo comunicación con Arias, su representante?



-Converso con los representantes de todos los jugadores, porque es la ley del fútbol, pero no hay ninguna propuesta formal por él.



-¿En qué momento se está con las situaciones de Vecino y Ocampo, que vencen contrato a fin de año?



-Estamos trabajando con el empresario de los jugadores para efectivizar la renovación del contrato. Obviamente Nacional quiere renovarle a los dos, confiamos mucho que eso va a suceder en las próximas semanas.



-¿Gutiérrez le manifestó si lo va a tener en cuenta a Vecino para el plantel de Primera en este semestre?



-Él hizo la pretemporada con Primera, Thiago jugó 45 minutos contra América de Cali y entró en el clásico, así que creo que es más una pregunta para Álvaro que para mí, pero claramente es parte del plantel de Primera División de Nacional.



-¿Cuánto complica que en Europa y México el período de pases cierre tan tarde?



-Es uno de los problemas que tenemos. Es que hay un desfasaje muy grande con el mercado de Europa, que cierra el 31 de agosto y con el de México, que cierra el 5 de septiembre. Incluso es algo que hay que repensar como clubes, porque me parece que no es sano que empieces un campeonato y que de repente en agosto te puedas quedar sin uno, dos o tres jugadores. La prioridad económica prima. Espero que vengan ofertas que uno no puede rechazar. La prioridad que tenemos es no desarmar el plantel, queremos seguir con este plantel hasta fin de año. Si hay incorporaciones, serán una o dos, no va a haber mucho más que eso, porque es la prioridad que Gutiérrez nos puso y es hacia donde estamos enfocados.



-¿Cuánto complica haber perdido el clásico en la semana previa al debut oficial?



-Nada. Los clásicos a uno le gusta ganarlos, a veces te toca perder, como en este caso. No complica porque hicimos una excelente pretemporada y ahora empiezan los puntos que duelen y es en donde estamos enfocados.