Gutiérrez tras el clásico: "Creímos en el trabajo que estábamos haciendo"

Álvaro Gutiérrez, director técnico de Nacional, destacó que "creímos en el trabajo que estábamos haciendo" durante el partido, lo que permitió obtener la victoria en el clásico del Torneo Intermedio.

"Ganar un clásico siempre es importante y de la manera que se ganó también", comentó el entrenador tricolor en rueda de prensa. "La estrategia estaba bien pero en los primeros minutos nos faltaba cortar los circuitos que queríamos, (entonces) corregimos, salimos más adelante y aparecieron los goles que nos dieron la tranquilidad para mejorar en la cancha, creer en el trabajo que estábamos realizando, le dio confianza a los jugadores", señaló.



Gutiérrez destacó que "pudimos pasar a Peñarol y no se nos escapa Cerro Largo" y agradeció "a toda la gente de Nacional de todos los ámbitos, todos los que apoyan" porque "cuando se gana un partido así es importante reconocerlo y saber que el esfuerzo final lo hacen los jugadores pero atrás hay personas que sufren y que apoyan desde su lugar".

Felipe Carvalho y Gastón Rodríguez en el clásico. Foto: Leonardo Mainé.

"Creo que el gol fue lo que hizo que el partido tomara un giro drástico a nuestro favor. Ahí tomamos más confianza, seguimos creyendo en lo que estábamos haciendo que era presionar a los zagueros, eso propició una cantidad de precisiones y nos permitió recuperar la pelota arriba. Es fácil hablar cuando ganas 3 a 0, pero hay veces que uno plantea esa estrategia y no se da", comentó.



Sobre el rendimiento de sus jugadores, Gutiérrez señaló que "me deja conforme el rendimiento de todo el equipo, creo que todos volcaron adentro de la cancha el sacrificio. Hoy el Chory tuvo un rendimiento muy alto y me alegro mucho por él".



"Felicité a Thiago (Vecino) porque fue un león, peleó la pelota, estuvo muy cerca de marcar goles, estuvo en la primera línea de recuperación obligando a los zagueros a marcar mal", destacó sobre el juvenil.



Sobre la salida de Gonzalo Bergessio en el minuto 22 de partido, el director técnico tricolor dijo que "nos preocupa tenerlo al 100% y no tener que sacarlo. Ahora tenemos un tiempo de descanso y haremos un tratamiento especial para poderlo recuperar". Sobre el cambio de Matías Zunino comentó que "sintió que se le apretaba un poco el posterior y mañana seguramente se le hará alguna resonancia".