Al “Guti” no lo valoraron

Álvaro Gutiérrez explicó que no seguía al frente de Nacional tras haberse coronado Campeón Uruguayo por segunda vez en el club, porque no se había sentido cómodo en el último mes. Dijo que la mochila venía con mucho peso. Seguramente, eso es cierto. ¿Pero es la única razón? O es la que esgrimió el “Guti” de tan caballero y buena gente que es. Seguramente, el técnico sabía que no había unanimidad para que siguiera y que los más altos dirigentes, no querían que continuara. Parece que no les gusta el estilo de Gutiérrez. ¿No son acaso los resultados los que mandan en el fútbol? ¿No es salir campeón lo que importa? Gutiérrez llegó para arreglar las cosas después que los dirigentes despidieran a Eduardo Domínguez cuando recién iban cinco fechas del Apertura. El estilo del argentino sí les gustaba, pero no lo bancaron. Gutiérrez encontró un plantel desmoralizado, tal como cuando llegó a sustituir a Pelusso tras el clásico del 5 a 0. Las dos veces apagó incendios. Este año no perdió ninguno de los cinco clásicos, ganó tres y empató dos. La remó estando 9 puntos abajo. Ganó el Clausura y el Uruguayo. Pero no lo valoraron.