Gustavo Poyet es hincha de San Lorenzo y quiere dirigir a otro "cuervo"

Parece que Gustavo Poyet es hincha de San Lorenzo y su pasión por el equipo de Almagro nació durante su niñez: "Con mi equipo de baby fútbol de Uruguay fui dos años a jugar a Argentina en las cruzadas que se hacían y la familia que me recibió en su casa era fanática de San Lorenzo. Para colmo, como cosa del destino, justo Madelón es el nombre de mi esposa", contó "Gus" en una entrevista con TyC.

"Además, fui a un partido de San Lorenzo y me impactó la hinchada, me conectó y me dejó algo distinto", añadió el exentrenador del Brighton, Sunderland, Betis y Bordeaux entre otros.

Pues bien, Luis Suárez también es simpatizante de San Lorenzo. Cada vez que el preguntan, el delantero del Barcelona reconoce sin problema que empezó a seguir al Ciclón en la época de Bernardo Romeo y desde ese momento mantiene su cariño por el club. Y más de una vez Marcelo Tinelli lo tentó públicamente para que se sumara al Ciclón.

"Si Marcelo Tinelli se anima a contratar a Luis Suárez para San Lorenzo, voy a dirigirlo mañana mismo", dijo Poyet al respecto. ¿Será posible?