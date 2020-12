Gustavo Poyet está dispuesto a hablar con Peñarol y a volver a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aunque no recibió aún un llamado de Pablo Bengoechea y hasta le llama la atención que el futuro gerente deportivo de Peñarol no quiere ser el conductor del primero equipo, Gustavo Poyet admitió que está dispuesto a conversar con los aurinegros y hasta confío que de darse las condiciones también está dispuesto a retornar a Uruguay para convertirse en el conductor de los carboneros.

En su diálogo con Punto Penal (Canal 10), Poyet indicó que lo que más le gustaría en estos tiempos es encontrar una oportunidad "en un equipo que pueda ganar. Eso te lo brindan muy pocos equipos en el mundo y en Uruguay, en particular, algunos. Así que por ahí van mis tiros".

Poyet indicó que "hasta hace un año y pico probablemente te decía que me quería quedar en Inglaterra por esto y por esto, pero como no pasó nada hay que abrirse al mundo porque si no te abrís al mundo te cerrás vos mismo las puertas. Así que no me cierro a nada".

Después de confesar que él fue una de las personas que le comentó a Diego "Memo" López que "estaba loco de la cabeza", cuando tomó la determinación de volver a Uruguay, Poyet dijo que "depende de una cantidad de cosas. Siempre es interesante, pero se tiene que hablar, se tiene que conversar con la gente, te tienen que demostrar que te quieren ellos. Porque ahora no hay nada".

Poyet subrayó que su gran ídolo futbolístico es Fernando Morena. En ese sentido dijo: "Yo estuve a punto de ir a Peñarol porque en el año que me fui a Francia mi técnico en River Plate era Fernando Morena. Y voy a tirar esta pista: Fernando Morena para mí es y será siempre mi ídolo número uno. No va a ver nadie igual. Puedo hablar de futbolistas, puedo hablar de gente que me ha marcado en el fútbol, pero mi ídolo es Morena".

El técnico explicó que en el pasado, cuando volvió a Uruguay, al final no le consiguió adaptarse al ritmo uruguayo. "El problema principal era yo en el día a día. Mis hijos eran chicos, era otra situación personal, ahora ya crecieron y no viven en casa. O sea que es un tema más de mi mujer y yo, mi mujer es uruguaya, los dos tenemos las familias allí y por eso la situación cambió un poquito. Pero es verdad que yo soy un tipo muy energético, me gusta estar, participar, programar, planificar y todo en Uruguay, con todo respeto, pasaba la semana que viene".

Para Poyet es vital saber qué equipo de gente estará a su lado para trabajar. "El equipo y el nivel del equipo ya está, después la gente. Seguramente me han salido oportunidades de otros equipos y era muy importante saber con quién vas a trabajar día a día, por eso es un conocimiento de las dos partes. Que te conozcan a vos y con quién vas a lidiar vos cuando pierdas, porque en el fútbol todo puede pasar".

Poyet terminó aceptando que está dispuesto a conversar con Peñarol y también a volver a Uruguay. "Esto es un tema que viene de un conocimiento con 'Nacho' (Ignacio Ruglio) desde hace tiempo", dijo.