Gustavo Munúa tiene tres dudas para despejar pensando en el debut

Atrás quedó aquella fea sensación que había en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, no solo por el resultado, sino por la imagen de dolor de Guzmán Corujo. Si bien en esa noche fernandina los pronósticos no eran para nada alentadores, finalmente lo del buen zaguero tricolor no fue tan grave (esguince de rodilla) y ayer, 12 días después del partido, volvió a hacer fútbol y no le dolió la zona. Parte del plantel principal de Nacional jugó contra la Tercera División preparando el debut contra Rentistas del domingo, a la hora 19:30, en el Centenario, y el de ciudad Rodríguez fue exigido.

A su vez, hoy Gustavo Munúa volverá a tener a disposición a Mathías Laborda y Santiago Rodríguez, luego de que ambos jugadores defendieron a la selección uruguaya en el Preolímpico Sub 23.

Gustavo Munúa hablará con ellos y juntos evaluarán si estarán a la orden para enfrentar a los “bichos colorados”, pero todo hace indicar que estarán a disposición.

Por ende, Corujo-Laborda es la posible zaga del debut. De lo contrario, se podría meter el paraguayo Miguel Jacquet en el equipo, ya que ayer formó parte de los 11 que iniciaron contra la reserva de Martín Ligüera.

En cuanto al resto de la defensa, no hay dudas que Armando Méndez jugará, aunque resta saber por cuál lateral; si sigue en el equipo Ayrton Cougo, el exjugador de Fénix estará por la derecha -por donde se siente más cómodo-, aunque si Munúa se inclina por el “Zorrito” Mathías Suárez (lo menos probable), Méndez iría por la izquierda, donde ya supo jugar algún partido con Álvaro Gutiérrez en la temporada pasada.

Ayrton Cougo podría seguir en el equipo titular.

El doble cinco estará conformado por Claudio Yacob y Felipe Carballo, mientras que de los tres jugadores de avanzada hay dos que están seguros: Gonzalo Castro y Brian Ocampo. El tercer cupo se lo disputan Pablo García (titular en la final de la Supercopa) y Sebastián Fernández, de muy buenos rendimientos.



Los dos lugares restantes son para el panameño Luis Mejía y Gonzalo Bergessio.

Pasando en limpio, las tres interrogantes pasan por si juega Jacquet por Corujo o Laborda; Cougo o Suárez y García o “Papelito” Fernández.



Nacional jugaría entonces con Mejía; Méndez, Corujo, Laborda, Cougo; Yacob, Carballo; García o Fernández, Castro, Ocampo y Bergessio.



Hoy Nacional entrenará a puertas cerradas en Los Céspedes desde la hora 9:30.