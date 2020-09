Gustavo Munúa toca las bandas para un duelo clave: Nacional-Danubio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gonzalo Bergessio es sinónimo de gol en Nacional; Gustavo Munúa ya confirmó que Santiago Rodríguez debe jugar por el medio y detrás del capitán. Ofensivamente el técnico tricolor tiene todo bajo control, pero el tema sigue estando en los laterales.

Ya ha probado alternativas y no ha podido darle consistencia a las bandas, por lo que nuevamente toca esa zona. Los zagueros -aunque quizás con altibajos- han respondido bien y de hecho la recuperación de Guzmán Corujo le puso difícil la tarea al DT, porque tiene varias piezas para esa función. Por ello, habría decidido no desaprovechar lo bueno que tiene y tratar de corregir lo que no anda tan bien.

Para el partido de esta noche (20:15, Gran Parque Central) ante Danubio, Munúa pondría a Armando Méndez en el lateral derecho y pasaría a Agustín Oliveros (el más firme del fondo) al izquierdo.

Con esa fórmula intentará que Nacional vuelva al triunfo esta tarde, ante un Danubio en zona de descenso y que viene de perder el invicto desde que volvió al club Leonardo Ramos. La franja necesita en forma urgente los puntos, pero antes de buscar el gol deberá preocuparse por frenar al insaciable Bergessio.