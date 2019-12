Gustavo Munúa: "Siempre protagonistas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó sonriente como un niño cuando recibe su regalo de Papá Noel o de los Reyes Magos. Fue recibido por el secretario técnico Jorge Giordano y por el encargado de la comunicación institucional Martín Sarthou. Gustavo Munúa, el nuevo entrenador de los tricolores, llegó ayer por la mañana al Aeropuerto Internacional de Carrasco y tuvo el primer acercamiento con los medios, pese a que está estipulada su presentación oficial para el próximo lunes 6 de enero, día en el que los albos empezarán los trabajos de pretemporada.

“Estoy contento e ilusionado, con muchas expectativas. Como lo comenté allá en España, en Cartagena, siempre que hay una propuesta de Nacional mueve el piso, fue complicado porque Cartagena se ha portado muy bien, estaba muy a gusto en la ciudad y en el equipo que tiene objetivos muy importantes también; pero bueno... Te llaman de Nacional, de tu casa, de tu barrio y te mueve el piso. También Nacional está con un proyecto muy ilusionante, tanto en lo institucional como en lo deportivo. Se vienen desafíos muy lindos”, explicó Munúa, que se reencontró con su familia en Uruguay.

Como pasó en 2015, en su primer pasaje en Nacional, Munúa vuelve a tomar un equipo campeón y que deja Álvaro Gutiérrez. “He seguido todos los partidos, estoy informado de todo, hay muchos jugadores jóvenes que ya se van haciendo, tienen roces en partidos calientes, eso es bienvenido”.

Precisamente, el apuntar a los juveniles es una de las premisas primordiales para el 2020. Nacional tiene de dónde agarrarse, porque hay buenos valores en formativas. Además, la Tercera División que dirige Martín Ligüera fue campeona ganando todo y la tabla general de juveniles también fue ganada por los tricolores.

Pasaron cuatro años desde que colgó los guantes y tomó la conducción técnica de Nacional. “Vas recorriendo, como todo trabajo, en el acierto y en el error es como vas agarrando experiencia. Venimos de una muy linda etapa en España, tanto en el Fabril como en el Cartagena, donde tuvimos tres planteles diferentes. Fueron lindas experiencias, esperamos poder en Nacional crear algo lindo, competitivo y que la gente se pueda ilusionar”, contó sobre su recorrido en Europa.

“En la primera etapa hubo momentos muy bonitos, nos faltó muy poquito para concretar cosas importantes, que nunca es fácil para un equipo uruguayo pelear hasta la última jornada tanto en el Campeonato Uruguayo como en torneos internacionales. Fue una linda experiencia pero ahora ya es otro momento, empezamos de cero y queremos construir un equipo competitivo”, fue la respuesta ante una consulta sobre su primer pasaje en Nacional, aunque sin perder de vista que es algo del pasado y que sólo piensa en el presente.

El contrato de Munúa con Nacional es por dos temporadas. Desde la directiva del club se busca apostar definitivamente a un estilo de juego y piensan que Munúa es ideal para seguir ese camino. De cierta forma fue lo que intentaron con Eduardo Domínguez, pero los malos resultados llevaron a los presididos por José Decurnex a dar una vuelta de timón y darle la conducción a Álvaro Gutiérrez, un técnico con otra propuesta futbolística e ideas diferentes, con el que se lograron los resultados.

“Nuestra idea es tomar el protagonismo siempre que nos dejen los rivales, porque ellos también juegan. Vamos a ir armando de a poco al equipo, vamos a ir viendo cosas que nos pueden faltar, lo que tenemos, para intentar conseguir los resultados”, explicó.

Más allá de que se le realizaron varias preguntas sobre la continuidad de ciertos jugadores, con una sonrisa el DT se limitó a decir “estamos trabajando, no me apurés; no es el momento de hablar de jugadores”.

Lo cierto es que el DT ya mantuvo una reunión con el área deportiva ayer para apurar ciertas decisiones, sobre contratos que se vencen hoy, como los de Sebastián Fernández, Guillermo Cotugno y Mathías Cardacio, entre otros. Lo que sí se sabe es que Munúa contará con Gonzalo Bergessio y que su opinión fue clave para arreglar la continuidad del goleador y del capitán de los tricolores.

Sobre el protagonismo que tendrán los juveniles y quiénes pueden ascender, Munúa ya mantuvo largas charlas a distancia con Iván Alonso y Giordano: “Estamos trabajando en eso, en algunos puestos tenemos demasiados jugadores y hay que ver”. Dejó e entrever que ciertos futbolistas podrían quedar libres o irse a préstamo.

La nueva era de Munúa ya empezó y la ilusión es grande. Llegó un técnico de la casa, con ideas claras y con el afán de protagonismo.