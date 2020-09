Gustavo Munúa sobre Racing: "No lo podemos subestimar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hoy en la tarde Nacional viaja rumbo a Buenos Aires para jugar mañana a las 17.00 contra Racing, en el retorno de los tricolores a la Copa Libertadores.

Los tricolores están en un buen momento y seguramente no haya sorpresas en un equipo que se está afianzando.

“Estamos preparados para lo que se viene. Sabíamos que esto lo teníamos que enfrentar, nos viene bien para estar juntos. El grupo de jugadores es bárbaro, están muy unidos. Nos va a venir bien compartir momentos juntos y sobre todo preparar bien el partido con Racing, sabiendo la dificultad que vamos a tener”, explicó el técnico Gustavo Munúa sobre la larga concentración que ya está viviendo el plantel, con base en el Hotel Regency y desde hoy alojados en el hotel 725 Continental.

¿Qué cambió en Nacional? Razones por las que el tricolor es el líder By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN ¿Qué cambió en Nacional? Razones por las que el tricolor es el líder

Nacional llegará al partido con nueve partidos del Apertura a cuestas, con ritmo, mientras que Racing no juega un encuentro oficial desde marzo, antes de la pandemia. Al respecto, el entrenador de los tricolores dijo: “Se habla mucho de que Racing no juega hace seis meses pero tampoco los podemos subestimar. No es que vamos a ir y las cosas van a salir caminando. Racing tiene un muy buen plantel, muy buenos jugadores a nivel individual. Vamos a ver con qué nos encontramos. La situación de ellos es complicada, sabemos que los puede afectar o los puede hacer más fuertes. La situación es difícil y eso los puede hacer un equipo peligroso”.

Munúa agregó que “nosotros vamos a Argentina con la mentalidad de hacer las cosas bien e ir a buscar el partido, tener un Nacional con decisión en un partido importante, esperemos tener un buen encuentro este jueves”.

Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Paulo Vinicius, Agustín Oliveros; Felipe Carballo, Gabriel Neves; Alfonso Trezza, Santiago Rodríguez, Gonzalo Castro y Gonzalo Bergessio podría ser la oncena que coloque Munúa mañana en Avellaneda.