Gustavo Munúa pudo volver por su amor a Nacional

"No dormí mucho, no”, reconoció Gustavo Munúa al ser presentado oficialmente en la cancha principal de Los Céspedes. “Me agarró la ansiedad y las ganas. Pude dormir muy poco. Las ganas de estar acá eran muy grandes. Estoy encantado de volver a nuestra casa. Esta casa que me vio nacer y me enseñó muchísimas cosas en diferentes etapas de mi vida. Asumimos este reto, que nos llena de satisfacción y de orgullo, con muchísima ilusión y responsabilidad”, añadió al comenzar su segunda etapa como técnico del club donde se formó y al que ama.

Tanto lo ama, que cuando firmó su contrato con el Cartagena español en junio pasado, incluyó una cláusula por la cual podía salir del club ir sólo si lo llamaba Nacional.



“Como he dicho todo estos días desde que llegué, siempre que me llama Nacional me mueve el piso. Hay unos sentimientos muy profundos por la institución. Sinceramente, no pensaba que Nacional pudiera estar pensando en mí en este momento. Pero, por la cláusula abierta que habíamos dejado en Cartagena al firmar el contrato, las cosas se pudieron dar muy rápido. Ellos se portaron muy bien, facilitaron las cosas porque entendieron lo que significaba para mí volver a Nacional”, explicó el técnico de 41 años.

ecuador Se cayó el partido con Barcelona Barcelona de Guayaquil había invitado a Nacional para jugar un amistoso el próximo 18 en la Noche Amarilla, donde el equipo ecuatoriano, que enfrentará a Progreso por la primera fase de la Libertadores, presenta a su plantel. Pero el partido se cayó y ahora los tricolores buscan otro rival para ese día.

DESAFÍO. En su primer pasaje como técnico tricolor le fue bien a nivel internacional, pero no tanto en lo local. Sin embargo, aseguró que no toma su retorno como una revancha sino como un nuevo desafío. “Esta bueno mirar para atrás, pero sólo para aprender, de las cosas buenas y de las no tan buenas. Este es un desafío nuevo, que me agarra con cuatro años más como técnico arriba. ¿Pero qué es la experiencia? Es aprender de lo que hacés bien y de los errores. A pesar de ser joven, ya tengo un recorrido importante como entrenador, pero vengo dispuesto a seguir aprendiendo”, aseguró tras agradecer la confianza depositada en él y en sus compañeros del cuerpo técnico por estar al frente por los próximos dos años, de un proyecto muy ambicioso que tiene el club.

Y que incluye volver a ganar el Campeonato Uruguayo y realizar la mejor campaña posible en la Libertadores. Además, de potenciar a los juveniles, como lo demuestra los nueve que fueron ascendidos. Y en lo institucional, continuar con la reconversión del club desde el punto de vista estructural y económico. Así como profundizar su internacionalización. En ese sentido es importante el partido que los tricolores jugarán en febrero en Japón, un mercado muy interesante para mostrar la marca Nacional.

El tricolor del 2020 arrancó ayer por la mañana con 28 futbolistas. Ente ellos se destacó la presencia de Ayrton Cougo, el único refuerzo hasta ahora, así como la del talentoso Rodrigo Amaral ya recuperado de la lesión. También comenzaron a entrenar con el plantel principal nueve juveniles que harán la pretemporada y serán observados por el nuevo técnico. El primer día se basó prácticamente en evaluaciones médicas y físicas. Estas últimas a cargo del profesor Félix Martínez.

El primer movimiento de Munúa se llevó a cabo en la cancha Shubert Gambetta. El técnico destacó la evolución que ha tenido el complejo tricolor desde su partida hace tres años. El mismo cuenta desde este momento con una piscina que puede ser utilizada para la recuperación de los futbolistas.



“Encontré un Nacional muy renovado. Se nota el crecimiento del club. Los Céspedes se ha renovado. Y hay un plantel muy joven y con muchísima proyección. Todo eso ilusiona mucho. También la forma en que se está manejando el club, a dónde quiere ir y sobre todo me ilusiona ser parte de este camino”.

cantera Los nueve juveniles que subieron Renzo Orihuela, Joaquín Sosa, Lautaro Pertusatti, Lucas Sanseviero, Santiago Cartagena, Alfonso Trezza, Axel Pérez, Martín Satriano y Cristian Duma son los nueve juveniles que comenzaron a entrenar en el plantel principal. Posaron junto a dos glorias: Blanco y Espárrago.

Glorias. Juan Carlos Blanco y Víctor Espárrago con los nueve juveniles ascendidos.

“GUTI”. Munúa no tuvo inconveniente en reconocer la importancia que tiene el título conseguido bajo la dirección técnica de Álvaro Gutiérrez, que permitió cortar la racha aurinegra y que obviamente, le permite trabajar con otra tranquilidad.



“Hay que resaltar el importante trabajo que hizo Álvaro con su cuerpo técnico, con Picún el profe Giarruso. El campeonato pasado se había puesto muy cuesta arriba y consiguieron ganarlo. Nacional lo consiguió de la mano de Álvaro y eso nos da cierta estabilidad. Más allá de que en Nacional la exigencia siempre está porque se apunta siempre a lo máximo”, afirmó sobre el “Guti” a quien tuvo como entrenador, cuando fue subido desde la Tercera División para sustituir a Gerardo Pelusso en abril del 2014.

A pesar de las palabras de reconocimiento que tuvo para el trabajo de Gutiérrrez, Munúa reconoció que no lo llamó ni habló con él.



No quiso referirse mucho a la Copa Libertadores ni a los rivales que le tocaron a su equipo, dado que dijo que este era momento de evaluar el plantel para ver que le falta y sobre todo de trabajar para que los futbolistas capten lo más rápido posible su idea. “Ya habrá tiempo de hablar de la Copa”, finalizó el entrenador a quien su enorme amor por el club, trajo de vuelta.