Gustavo Munúa y el inicio del Apertura: "Lo ideal sería jugar el domingo"

Nacional llegó a Montevideo tras su experiencia en Japón. Lo hizo tras un viaje eterno y cansador de 40 horas por lo que los futbolistas fueron liberados y regresarán a Los Céspedes a entrenar mañana miércoles.

Tanto el técnico Gustavo Munúa como el capitán Sebastián Fernández, que fueron los que atendieron a los medios, destacaron la importancia de la experiencia y sobre todo la victoria y la copa porque “siempre es importante ganar”.

“Fue una linda experiencia. El fútbol japonés es muy dinámico y a los jóvenes que llevamos en el plantel les vino muy bien la experiencia. Jugar internacionalmente siempre es importante, para que se vayan haciendo. El partido nos sirvió de mucho”, comenzó diciendo el técnico tricolor.

Munúa se refirió también a lo que le deparó a su equipo el sorteo del campeonato realizado anoche. Dijo que no conocía a Rentistas, el primer rival en el Apertura y lamento que aún no se supiera si juegan el sábado o el domingo. “Habría que mejorar para que el calendario no se hiciera prácticamente sobre la hora. Aún no sabemos si jugamos sábado o domingo ni dónde. Para nosotros estaría bueno tener un poquito más de horas para recuperarnos del viaje. Seria ideal jugar el domingo”.

Más adelante fue consultado sobre el clásico que se jugará en la cuarta fecha. “Cayó re temprano, pero es lo que toco”, afirmó y le restó importancia a que el juego ante Peñarol cayera pocos días después de jugar por la Copa Libertadores.

Dijo, a su vez, que aún no ha definido el equipo para la primera fecha y luego reconoció que la cultura japonesa le había sorprendido.

“Es un país que te enseña en muchos aspectos. Por el orden, la limpieza de todas las cuidades y el respeto. Es una cultura interesantísima”.

Cuando ya se iba del aeropuerto el técnico se cruzó con Heberley Sosa, el ayudante de Danielo Núñez, de quien fue compañero en Nacional en 2002 y 2003.

Es que mientras Nacional llegaba, en el piso superior, en el sector de partidas estaba el plantel arachan que viajaba a Chile para jugar la revancha frente a Palestino por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Munúa, que regresó hace poco a Uruguay no sabía que el popular “Mosquito” era el técnico alterno de Cerro Largo. Ambos entrenadores estuvieron conversando y se fueron contentos con el reencuentro.