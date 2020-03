Gustavo Munúa: "Los frutos se van a ir viendo porque tenemos un gran potencial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Munúa se refirió a varios temas en la tarde de este martes en entrevista con el programa Último al Arco, de Sport 890. Entre ellos, contó cómo está llevando este tiempo de aislamiento y cuál es el contacto con sus futbolistas. "Hay que tener mucha paciencia y hay que hacer caso a lo que nos dicen; salir lo menos posible, sólo a hacer alguna compra, esperando que pueda pasar esto cuanto antes. De momento en Uruguay está siendo leve, fuera está siendo mucho más complicad, ojalá que no llegue a ese extremo en Uruguay", contó.

El DT de Nacional, sobre el relacionamiento con sus jugadores, dijo que "es algo nuevo. Estamos en contacto con los jugadores, charlando, tengo un permanente contacto con el cuerpo técnico, ver cómo sigue la situación, que tiempo se prolonga. Aprovecho a mirar partidos nuestros, cómo vamos a avanzar en las próximas semanas. Estamos haciendo videollamadas grupales o a veces solos con uno. Félix (Martínez, el preparador físico español) está acá, trabajando, coordinando trabajos de cada día para el equipo a nivel individual. Hacemos todo lo que esté al alcance. Intentamos facilitarle el trabajo a pesar de que están en licencia para que se mantengan en forma".

Análisis de lo que ya pasó

Munúa explicó cómo vio a Nacional en los primeros partidos de la temporada, donde los tricolores perdieron la final de la Supercopa Uruguaya a manos de Liverpool, tienen dos puntos de nueve posible en el Apertura y ganaron los dos encuentros que disputaron en la Copa Libertadores.

"Claramente que estamos yendo de menos a más en muchos aspectos. Con un DT nuevo, con idea nueva, no es de un día para otro que se puedan adaptar los futbolistas, somos conscientes que a pesar de que llevamos dos meses, no es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta que los resultados no nos acompañaron, y el no ganar en el Uruguayo genera desconfianza; siempre hay cierto nerviosismo de parte de la gente, desconfianza en el equipo porque no se gana, y eso puede torcer la planificación. De a poco vamos agarrado confianza para poder seguir adelante con la idea", manifestó.

La situación de Mathías Suárez

Sobre la rotura parcial de meniscos de la rodilla del "Zorrito", el técnico albo expresó: "Hablé hoy con él, lo estamos siguiendo de cerca. Hablo con el médico, está en un momento de fortalecer la zona, el menisco; no se puede operar, estamos intentando encontrar la mejor opción con él, viendo si lo mejor es operarse cuando se pueda. Están en permanente contacto los médicos nuestros con el Montpellier (dueño de la ficha del jugador). Por ahora no se puede operar por la situación que estamos atravesando".

Lo que ha visto de su equipo hasta ahora...

"Estamos en un tiempo de adaptación a nuevos trabajos, a nuevas ideas, y como dije una idea nueva no se genera de un día para otro. Hay cosas que venimos avanzando, hay otras que tenemos que mejorar, somos un equipo joven, con mucho potencial, queremos aprovechar esta juventud que tenemos en el equipo. A pesar de ser una institución muy importante, grande, buscamos potenciar jóvenes, la mayoría son del club, cinco apenas que pasan los 23 años. Sabemos que tenemos mucho potencial, queremos sacar lo mejor de cada uno para terminar siendo un equipo muy competitivo", dijo.

Munúa agregó que "hubo momentos buenos en todos los partidos, tanto en el Uruguayo como en la Copa, y momentos en que nos costó mantenernos. En Lima hicimos un primer tiempo interesante, contra Wanderers el equipo metió muchos minutos interesantes, contra Cerro Largo el primer tiempo, después no lo pudimos mantener. Venimos mejorando, somos conscientes que en otros aspectos tenemos que mejorar". Y dijo, sobre la parte física, que "en algunos partidos nos han quitado la pelota los rivales y nos han hecho sufrir y replegar, el equipo se sintió incómodo. Por algunos momentos en esa situación el equipo ha crecido. Estamos atento a la parte física, no creo que pase por ahí, sobre todo por lo que nos transmiten los futbolistas".

La irregularidad de Nacional

"Es un proyecto lo que estamos llevando adelante, un desafío que nos motiva a todos, lo que está haciendo Nacional (de darle cabida y potenciar juveniles) es uno de los motivos que me motivó a venir, trabajar con muchos jóvenes, la mayoría menos de 23 años. Y ellos tienen que vivir experiencias, tanto buenas como malas. Van a haber altibajos, con un cuerpo técnico con ideas nuevas, es un desafío lindo de parte de todos la apuesta que hace Nacional, un club tan grande como es. Hoy nacional ha dado ese paso y no se hace de un día para otro, tendremos altibajos, pero somo conscientes que hay mucho potencial. Hay gran confianza en lo que se está haciendo, tenemos un gran apoyo, los frutos se van a ir viendo porque tenemos un gran potencial en nuestros chicos.", añadió el conductor de los tricolores.

¿Jugar con tres volantes?

Una de las principales discusiones que ha tenido Nacional, al menos entre sus hinchas, es si debe sumarle un volante más al mediocampo al ya tradicional doble cinco que suele utilizar Munúa: "tenemos muchas variantes... Mirando la situación, también contra quién vamos a jugar, definimos el esquema. Hemos jugado 4-3-3, por ejemplo en el segundo tiempo con Liverpool, contra Rentistas, el final del partido con Estudiantes de Mérida. Estamos buscando variantes y la situación que se encuentra más cómoda para los jugadores; también es bueno buscar variantes de futbolistas y tácticas".