Gustavo Munúa: "Me voy a Nacional, el club de toda mi vida, es mi familia"

Un emocionado Gustavo Munúa, después de agradecer el cariño que le entregó el FC Cartagena, sus funcionarios, los jugadores y la afición, con sinceridad dijo: "Me voy al club de toda mi vida. Es mi familia. Es un club muy importante para mí".

El técnico uruguayo contó que todo se llevó adelante de una forma muy rápida y que recién en la madrugada española se cerró el acuerdo con los tricolores.

Antes de enfrentar los micrófonos y cámaras de los medios de comunicación, el presidente del Cartagena, Francisco Belmonte Ortiz, le agradeció a Munúa todo lo que hizo. "Gracias por ayudarnos a ser más grandes, gracias por situarnos cerca del ascenso", dijo. Y agregó: "ahora seremos hinchas de Nacional. Entendemos tu postura, ni un solo pero. Cuando a uno lo llaman de su casa no se puede decir que no, y ya dijiste que no una vez".

"Es una decisión muy difícil. Estamos con el corazón partido porque Cartagena nos abrió las puertas. Este es un club modelo en España. Es una decisión difícil", remarcó Munúa en la conferencia de prensa en la que se despidió de la institución que estaba liderando para llevarla a la Segunda división de España.

Junto a Belmonte Ortiz, Munúa elogió todo lo que le entregó Cartagena, pero también destacó que su decisión de partir tiene un tema afectivo con su familia. "Tengo dos hijos, una nena de 15 años y un varón de 17 años, en plena adolescencia... (se emociona). Y me quería acercar un poco más a ellos, a parte del desafío deportivo".

"Me parece que hay poco más para decir, solamente que no es fácil, no es fácil", repitió el entrenador uruguayo. "Empezamos un proyecto muy ambicioso, lleno de ilusiones. Estuvimos al mando del barco, muy identificados con el proyecto, con el escudo y la ciudad. Muchísimas gracias a todo Cartagena por tanto cariño, por el apoyo. Gracias al aficionado, a la ciudad. Me sentido como en casa y esta es una afición que se merece el deseado ascenso. Gracias a los jugadores por la comprensión de la situación", agregó el DT.

Luego agradeció a todos y, especialmente, a los periodistas por el respeto que le entregaron. "Quiero agradecerle a todos los medios de comunicación, por todo lo vivido. Creo que más allá de los momentos buenos y algunos malos, hubo muchísimo respeto. Nos hemos tratado por igual, no hubo diferencia para nadie, ni ustedes conmigo ni yo con ustedes y siempre hubo un respeto profesional y eso es lo que más destaco", culminó.