Gustavo Matosas se fue de Costa Rica y se le cierran las puertas en San Luis

El miércoles, a pocas horas de que Costa Rica recibiera a Uruguay en el amistoso por la fecha FIFA, Gustavo Matosas sorprendió en su conferencia de prensa. El uruguayo, al frente del seleccionado tico, anunció que se marchaba porque "no sabía que ser técnico de una selección era tan aburrido".

La idea de Matosas era dirigir en el partido con Uruguay, pero dirigentes, hinchas y medios costarricenses explotaron de la indignación y comenzaron a exigir que el entrenador fuera cesado en forma inmediata, lo cual por cierto hizo la Federación Costarricense de Fútbol.

Los medios además manejaron la información de que Matosas tenía todo arreglado con el equipo mexicano Atlético San Luis, de acuerdo a las informaciones que ese mismo día y antes de que trascendiera la noticia había anunciado el diario mexicano Récord.

Sin embargo, este mismo periódico informa este viernes que se complicó la llegada de Matosas a San Luis, pues existe un veto en su contra por parte de la Liga MX. ¿La razón? Haber roto en 2017 —luego de haber sido destituido por Atlas— relaciones con Greg Taylor, agente que maneja parte de parte de los extranjeros que llegan a México.

Incluso se recuerda que luego de ello el uruguayo fue p retendido por Toluca, Cruz Azul y Veracruz, pero que ninguna de esas opciones prosperó en virtud del veto existente por la Liga MX.

Aparentemente Miguel Ángel Gil Marín (consejero delegado de Atlético de Madrid, hijo del expresidente del club colchonero Jesús Gil y Gil y presidente de San Luis), no lo sabía y fue informado por la dirigencia mexicana al respecto.

Esto dejaría a Matosas sin el pan y sin la torta. Si bien el entrenador uruguayo dijo que el motivo de su marcha no es el dinero, sino que necesita trabajar día a día con los futbolistas y eso es algo que no puede lograr en una selección, lo cierto es que se especula que se animó a dar el paso porque tenía todo arreglado con San Luis y no podría ir a hacerlo.

La idea de Atlético San Luis era que Matosas, trabajando junto al profesor Alejandro Valenzuela, reemplazara a Alfonso Sosa, quien había sido cesado unas horas antes por supuestamente atacar a futbolistas por su homsexualidad.