Gustavo Ferreyra sigue al frente de la selección Sub 20: la opinión de Tabárez fue clave

Gustavo Ferreyra renovará su contrato con la AUF y continuará al frente de la selección Sub 20 de Uruguay. La opinión del técnico Óscar Tabárez fue fundamental para que el entrenador de las juveniles continuara en su cargo, lo que hará hasta el Sudamericano Sub 20 que tendrá lugar en el 2021.

Cabe recordar que el contrato de Ferreyra con la Asociación Uruguaya de Fútbol finalizó tras la participación de la selección celeste Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Lima, pero tal como había sucedido cuando se fue Coito, la opinión de Tabárez resultó muy importante para Ferreyra.

En un principio se había manejado que el contrato de Ferreyra sería solamente hasta el torneo Preolímpico que se llevará a cabo el año que viene en Colombia y que clasifica a dos selecciones para los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero finalmente seguirá hasta el Sudamericano del 2021 sin que el resultado del Preolímpico puede influir en su continuidad.

Ferreyra trabajó como asistente de Fabián Coito en las selecciones Sub 15, la Sub 17, y Sub 20 hasta que Coito dejó su cargo en febrero pasado para ir a dirigir a la selección de Honduras. Y asumió él.

En su corto período al frente de la Sub 20, Ferreyra dirigió en el Mundial de Polonia donde Uruguay quedó eliminado en octavos de final por Ecuador. Mientras que en los Juegos Panamericanos de Lima, los celestes hicieron cuna muy buena primera fase, pero luego fueron eliminados por Argentina y no solo no pudieron retener el oro que se había conseguido en Toronto en 2015, sino que ni siquiera consiguieron un lugar en el podio.