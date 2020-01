Gustavo Ferreyra no ha hecho un buen trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ojalá Uruguay clasifique a la ronda final. Eso para empezar, pero desde ya que no me gusta la propuesta del técnico Gustavo Ferreyra. La Celeste no jugó bien ninguno de los cuatro partidos.

Luego del primero dijo que el equipo se iría asentando con el paso de los juegos y fue todo lo contrario, en parte por su responsabilidad de nunca repetir una formación y con ello darle confianza a los futbolistas; acumuló volantes de contención y nunca encontró la pelota; insistió con Diego Rossi en perfil cambiado cuando siempre fue desequilibrante por la derecha; no hizo un buen manejo del plantel, porque no se entiende cómo Emanuel Gularte no tuvo minutos durante tres partidos y para el último apareció de titular y con el brazalete de capitán; falla en los cambios como, por ejemplo, poner a Matías Arezo ante Perú en lugar de Rossi y hacerlo jugar como volante externo en un 4-1-4-1.

No ha hecho un buen trabajo Ferreyra, pero eso no lo desacredita, siempre que esto le sirva de aprendizaje. Juan Verzeri no pasó la primera ronda de un Mundial Sub 20 en 2011 y en 2013 fue vicecampeón del mundo de la categoría. A tener memoria.