Gustavo Amoza: “No vamos a perder la cabeza”

-A seis meses de que esta directiva tomó la conducción del club, ¿cómo es el presente económico de Nacional?



-Cuando empezamos había mucha cosa por hacer, había muchos frentes abiertos en la parte económica que había que enfrentar. Primero fue el tema de las cuotas sociales, después fue el tema de la Copa Libertadores, de asegurarnos un adelanto de la primera fase. Eso del lado de los ingresos. Desde el lado de los gastos, bueno, intentamos racionalizar los gastos del club, empezando por el plantel; fue lo primero que se hizo. Después de las medidas que eran imperiosas tomar, pensamos el año completo. La estrategia que tomamos es hacer una revisión presupuestal semana por semana y en función de eso identificar dónde hay que trabajar del lado de los ingresos y de los egresos. Hoy tenemos un equilibrio de los ingresos y egresos, que se completaría hasta fin de año siempre y cuando se cumplan algunas premisas que tenemos para la segunda parte del año. En el primer semestre se cumplió todo lo planteado.



-¿Qué premisas se deben cumplir?



-Vos podés pensar en alguna premisa deportiva, como avanzar en la Libertadores, o la venta de jugadores. Poner la parte deportiva en un presupuesto sería estar rozando la irresponsabilidad, porque no depende de nosotros. Lo que teníamos previsto, que era por lo menos avanzar a la Sudamericana, lo cumplimos con creces, porque estamos en la Libertadores una instancia más. Si pasáramos a la siguiente fase, eso sería una inyección muy importante para nosotros. Pero eso no lo estamos teniendo en cuenta. Lo que sí tenemos en cuenta es la venta de jugadores. Creemos que la solución para cerrar el año es poder tener venta de jugadores.



-¿A cuánto tendría que ascender el monto de la venta de jugadores para llegar a las metas que se plantearon?



-Hoy, si no hay cambios en el resto de los ingresos, y no se modifican egresos, necesitamos cuatro millones y medio de dólares aproximadamente en venta de jugadores.



-¿Apuntan a la venta de Viña o Santi Rodríguez?



-Los nombres en sí son los que todo el mundo maneja, porque desde lo deportivo son los que han jugado mejor a la vista de periodistas, de los que buscan jugadores, en fin. Viña, Neves, Corujo, Carballo, Rodríguez son los nombres que todos vemos que pueden salir. Después hay que ver que lleguen las ofertas, que sean atractivas, y que los negocios se concreten. Creemos que alguna de esas se va a concretar ahora.



-¿Nacional sigue el día con los salarios del plantel?



-Sí. Fue algo que el presidente indicó desde el primer día, estar con los sueldos al día. Nacional venía con una deuda atrasada de casi cinco meses. Con los jugadores que salieron del plantel se realizó un plan de negociación, y con los que siguieron, se hizo otro plan. Hoy estamos al día con los jugadores del plantel, terminando con los jugadores que salieron y vamos a empezar con los que se quedaron y todavía les debemos.



-¿Cuánto dinero les costó la salida de Domínguez?



-Eso estaba estipulado en el contrato. Creo que es estándar, que cuando hay una cancelación de un contrato se pactan determinadas cantidad de meses para hacer la cancelación. En este caso eran tres meses y se está cumpliendo con eso.



-Se rumoreó que eran 150.000 dólares; ¿es así?



-Sí... Exactamente no me acuerdo, pero era algo así.



-En porcentaje, ¿cuánto se bajó el costo del plantel?



-Redondeando, se bajó en un 30, 35% el gasto mensual.



-En el segundo semestre es imperioso para Nacional ganar el Uruguayo. ¿Cómo se hace para mantener un plantel competitivo sin aumentar el presupuesto?



-Magia no se puede hacer. Tenemos claro que si alguien se va tenemos que reponerlo. Escuchaba a Gutiérrez el otro día que decía que se iba a traer un jugador si era mejor del que se va y que se adapte a la economía de Nacional. Si no se va ninguno, lo que va a hacer Álvaro es fortalecer este grupo. Todos sabemos que en el fútbol uruguayo siempre hay movilidad. Esperamos que hay jugadores que van a salir y otros que van a venir; siempre vamos a intentar mejorar el poderío deportivo, pero va a tener que adaptarse a la situación económica del club, no vamos a perder la cabeza en contrataciones que después Nacional no puede afrontar los costos.



-¿Van a salir al mercado por un sustituto de Amaral?



-Esto es una opinión... ¿Hay en Uruguay un jugador como Rodrigo? Es un jugador especial, es muy difícil encontrarle un sustituto. Creo que lo que va a suceder es que Álvaro va a repensar su estrategia. Él va a definir si quiere un sustituto o adaptar otra modalidad de juego. Salir a buscar un sustituto de Rodrigo no es algo posible y menos con nuestra economía.