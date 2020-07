Gustavo Alles rescindió en Ecuador para proteger a su familia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de tanto esperar, y de atravesar semanas difíciles, Gustavo Alles pudo regresar de Ecuador esta semana. Tras una muy buena temporada en Progreso en 2019, donde aportó 10 goles, el espigado centrodelantero fue transferido a Deportivo Cuenca de Ecuador. Jugó tres partidos, hizo tres goles (uno en cada encuentro) y llegó la pandemia que invadió el mundo.

Ya instalado en Playa Hermosa con su familia, Alles le contó a Ovación la situación que le tocó vivir: "Tenía contrato hasta diciembre, pero bueno, estaba un poco complicada la situación en el club; nos habían pagado hasta febrero, se venía una rebaja salarial importante. Nosotros entendíamos la situación pero lo que nos querían pagar no nos servía. Tenía a mi familia sin cobertura médica allá en Ecuador en plena pandemia, estaba complicada la situación allá. Más que volverme yo, estaba deseando que salga un vuelo para que ellos pudieran regresar".

Luego de algunas negociaciones, Alles logró rescindir su contrato y tras gestiones, pudo volver a Uruguay esta semana. El delantero estaba con su mujer y con sus dos hijos, la mayor de cinco años y el menor de cuatro. "No podíamos salir del apartamento, había que cuidarlos como loco porque en caso de que se enfermen no sabés qué puede pasar", dijo.

"Deportivo Cuenca está muy complicado. La semana pasada no se entrenó un poco a modo de protesta por los adeudos. Recién ahora les pagaron parte de marzo y recién hoy arrancaron a entrenar", agregó.

Alles había hecho goles en todos los partidos. "Son cosas que pasan, a veces hay que tomar decisiones pensando en la familia y en este caso tomamos la mejor decisión".

El atacante subrayó sobre el fútbol ecuatoriano que "tiene jugadores más rápidos, con buenos físicos, más físicos de atletas. Había más espacios y a mí me favorecía porque se juega mucho por afuera, siempre tenías alguna chance de gol, mismo en los amistosos que habíamos hecho, siempre alguna me quedaba".

"Estoy esperando que abra el período de pases y ver si hay alguna chance en Primera División, y sino esperar qué opciones pueden surgir. Yo recién llegué, estamos cumpliendo la cuarentena, aunque me estoy entrenando ya que tengo bastante espacio", contó.

La idea de Alles es a la semana hacerse el test para descartar que tenga COVID-19 y de esa forma rápidamente ponerse a la orden en el caso de que algún club ponga los ojos en él.

El futbolista uruguayo de 30 años, que ha pasado por varios clubes en su carrera, dijo que "me gustaría tener más estabilidad en algún club, se me dio un poco así la carrera. Donde estuve más fue en Progreso, que fue un lugar que me sentí cómodo y donde más continuidad he logrado".

Sobre si hubo un llamado de Progreso, Alles contó: "Hablé con Leo (Rocco) hace un mes y medio, yo estaba en plena situación de lo que estábamos viviendo. Ahora no hemos tenido contacto".