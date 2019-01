Gustavo Alfaro: "Me gustaría que se quede, pero son cosas que escapan de mi"

El futuro de Nahitan Nández es el tema de Boca. Preocupa a hinchas, al entrenador y a dirigentes, incluso uno de los candidatos a presidente le dedicó una carta para que se quede. La oferta del Cagliari habría sido aceptada por el Xeneize, aunque no en la forma de pago.

En la conferencia de prensa de este jueves, luego del entrenamiento de Boca en la pretemporada, el nuevo técnico Gustavo Alfaro fue consultado sobre el uruguayo.

“Lo de Nández... Hablé con Nahitan y él me dijo que si se da, se da... Hay una propuesta que es muy buena y Nahitan me dijo que si se da, se da. Si no se da, no importa. Él feliz de quedarse en Boca. Uno lo ve entrenar y trabaja de una manera extraordinaria. Él está dejando todo en cada entrenamiento”, dijo el DT.

Además dijo que Nahitan le dijo "soy el tipo más feliz del mundo y agradecido de estar en Boca". "Jugamos también con esas cosas y yo por ahí la propuesta se la pateo. Me gustaría que se quede, pero también sé que son cosas que escapan un poco a mi posibilidad", agregó.